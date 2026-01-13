Slowest innings in Test Cricket: वनडे और टी20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, विस्फोटक बल्लेबाजों का दबदबा काफी बढ़ गया है. इसलिए आज के टेस्ट क्रिकेट में भी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलती है. हालांकि, कुछ खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी एकाग्रता, धैर्य और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए सबसे धीमी पारियां भी खेली हैं. यहां हम उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रन बनाते हुए सबसे धीमी पारी खेली है. इनमें से एक बल्लेबाज ने तो एक भी रन नहीं बनाया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में खेली गई सबसे धीमी पारी है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज

1. ज्योफ अलॉट (Geoff Allott)

न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज ज्योफ अलॉट ने साल 2006 में ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 101 मिनट में 77 गेंदें खेलकर जीरो पर आउट हो गए थे. ज्योफ अलॉट ने उस पारी में कोई रन नहीं बनाया, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट 0.00 रहा. ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में खेली गई सबसे धीमी पारी है.

2. मंसूर अली खान पटौदी (Mansoor Ali Khan Pataudi)

भारत के सबसे युवा कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 102 मिनट में 84 गेंदों पर 5 रन बनाए. उस पारी में मंसूर अली खान पटौदी का स्ट्राइक रेट 5.95 का रहा था.

3. स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad)

इंग्लैंड के दाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने साल 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 137 मिनट में 77 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए. उस पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड का स्ट्राइक रेट 7.79 का रहा था.

4. डेमियन मार्टिन (Damien Martyn)

ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन ने साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 106 मिनट में 59 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए. उस पारी में डेमियन मार्टिन का स्ट्राइक रेट 10.16 का रहा था.

5. ज्योफ मिलर (Geoff Miller)

इंग्लैंड के दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज ज्योफ्री मिलर ने साल 1979 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 123 मिनट में 101 गेंदें खेलकर 7 रन बनाए. उस पारी में ज्योफ मिलर का स्ट्राइक रेट 6.93 का रहा था.