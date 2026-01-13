हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल

टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल

Slowest innings in Test: न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ज्योफ अलॉट के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने का रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 13 Jan 2026 06:15 AM (IST)
Preferred Sources

Slowest innings in Test Cricket: वनडे और टी20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, विस्फोटक बल्लेबाजों का दबदबा काफी बढ़ गया है. इसलिए आज के टेस्ट क्रिकेट में भी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलती है. हालांकि, कुछ खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी एकाग्रता, धैर्य और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए सबसे धीमी पारियां भी खेली हैं. यहां हम उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रन बनाते हुए सबसे धीमी पारी खेली है. इनमें से एक बल्लेबाज ने तो एक भी रन नहीं बनाया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में खेली गई सबसे धीमी पारी है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज

1. ज्योफ अलॉट (Geoff Allott)  

न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज ज्योफ अलॉट ने साल 2006 में ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 101 मिनट में 77 गेंदें खेलकर जीरो पर आउट हो गए थे. ज्योफ अलॉट ने उस पारी में कोई रन नहीं बनाया, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट 0.00 रहा. ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में खेली गई सबसे धीमी पारी है.

2. मंसूर अली खान पटौदी (Mansoor Ali Khan Pataudi) 

भारत के सबसे युवा कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 102 मिनट में 84 गेंदों पर 5 रन बनाए. उस पारी में मंसूर अली खान पटौदी का स्ट्राइक रेट 5.95 का रहा था.

3. स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) 

इंग्लैंड के दाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने साल 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 137 मिनट में 77 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए. उस पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड का स्ट्राइक रेट 7.79 का रहा था.

4. डेमियन मार्टिन (Damien Martyn) 

ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन ने साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 106 मिनट में 59 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए. उस पारी में डेमियन मार्टिन का स्ट्राइक रेट 10.16 का रहा था.

5. ज्योफ मिलर (Geoff Miller) 

इंग्लैंड के दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज ज्योफ्री मिलर ने साल 1979 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 123 मिनट में 101 गेंदें खेलकर 7 रन बनाए. उस पारी में ज्योफ मिलर का स्ट्राइक रेट 6.93 का रहा था.

Published at : 13 Jan 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Stuart Broad Mansoor Ali Khan Pataudi TEST CRICKET Geoff Allott CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस है क्योंकि...
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
बॉलीवुड
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई 'हीरामंडी' एक्टर की फिल्म
'पारो' के नाम बड़ा खिताब, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल हुई ताहा शाह की फिल्म
विश्व
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की बड़ी डिमांड... ईरान में विरोध प्रदर्शन पर बड़े अपडेट
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की डिमांड... ईरान में प्रदर्शन पर अपडेट
नौकरी
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
जनरल नॉलेज
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget