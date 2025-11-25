इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज कौन, यहां देखिए फुल लिस्ट

Batsmen Who Hit 6 Sixes In An Over In International Cricket: इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत 148 साल पहले यानी 1877 में हुई थी. इतना पुराना क्रिकेट का इतिहास होने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा अब तक सिर्फ पांच बल्लेबाजों ने किया है, जिसमें पूर्व भारतीय स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह का भी नाम शामिल हैं. युवराज के अलावा, हर्शल गिब्स, कीरोन पोलार्ड, जसकरण मल्होत्रा और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी ये उपलब्धि हासिल की है. सबसे पहले ये कारनामा वनडे क्रिकेट में हुआ था. जब साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिया था.

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज

1. हर्शल गिब्स (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओपनर हर्शल गिब्स इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. गिब्स ने साल 2007 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ डान वैन बुंगे की गेंद पर एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे.

2. युवराज सिंह (भारत)

टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में पूर्व भारतीय स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले पहले और इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे बल्लेबाज हैं. युवराज ने साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ स्टूअर्ट ब्रॉड की गेंद पर एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे.

3. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले दूसरे और इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे बल्लेबाज हैं. पोलार्ड ने साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में स्पिनर अकिला धनंजया की गेंद पर एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिया था.

4. जसकरण मल्होत्रा (अमेरिका)

अमेरिका के बल्लेबाज जसकरण मल्होत्रा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले चौथे और वनडे क्रिकेट में दूसरे बल्लेबाज हैं. जसकरण ने साल 2021 में पीएनजी के खिलाफ एक वनडे मैच के दौरान गौड़ी टौका की गेंद पर एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे.

5. दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल)

टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले तीसरे और इंटरनेशनल क्रिकेट में पांचवें बल्लेबाज हैं. दीपेंद्र ने साल 2024 में एक टी20 मैच के दौरान कतर के खिलाफ कामरान खान की गेंद पर एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे.