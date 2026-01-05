Northern Knights vs Otago In Super Smash 2025-26: टी20 क्रिकेट में आए दिन नायब शॉट्स और नए-नए गेंदबाजी एक्शन देखने को मिलती रहती हैं. एक ऐसा ही अलग नजारा रविवार यानी 4 जनवरी, 2026 को न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सुपर समैश 2025-26 में हुए एक मुकाबले के दौरान देखने को मिला. टी20 क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होना अब कॉमन हो गया है, लेकिन एक पारी में कई खिलाड़ियों का रिटायर्ड आउट होना ये पहली बार हुआ. ऐसा ही कुछ नॉर्दर्न नाइट्स बनाम ओटागो के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान देखने को मिला, जब नॉर्दर्न नाइट्स की टीम 167 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी.

टी20 मुकाबले के एक पारी में 2 खिलाड़ी हुए रिटायर्ड आउट

नॉर्दर्न नाइट्स बनाम ओटागो के बीच खेले गए मुकाबले में एक समय रनचेज के दौरान नॉर्दर्न नाइट्स का स्कोर 16 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 109 रन था और आखिरी 4 ओवर में टीम को जीत के लिए 58 रन चाहिए थे. जीत रावल 27 गेंदों पर 23 रन बनाकर काफी धीमी पारी खेल रहे थे. जिसके बाद, 17वें ओवर की पहली गेंद जैसे ही जीत रावल ने डॉट खेली, तो उन्होंने रिटायर्ड आउट होने का फैसला लिया, ताकि आने वाले बल्लेबाज तेजी से रन बनाकर टीम को जीत दिला सके. छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान बेन पोमारे ने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू किया और पहली चार गेंदों पर ही उन्होंने दो चौके लगा दिए. दूसरी छोर पर मौजूद जेवियर बेल भी अच्छी लय में नहीं दिख रहे थे, वे 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे. उन्होंने भी जीत रावल से प्रेरित होकर 18वें ओवर की पहली गेंद पर रिटायर्ड आउट होने का फैसला किया. इस तरह टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार देखने को मिला, जब एक पारी में एक से ज्यादा खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए.

रावल और बेल के रिटायर्ड आउट होने बाद भी नहीं जीती टीम

जीत रावल और जेवियर बेल दोनों का रिटायर्ड आउट होने का फैसला भी टीम के काम नहीं आया. कप्तान बेन पोमारे ने 10 गेंदों पर 20, तो स्कॉट कुगेलेइजन ने 12 गेंदों पर 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि, ये दोनों भी टीम को जीता नहीं पाए और मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ. इस मुकाबले में नॉर्दर्न नाइट्स की टीम भी निर्धारित 20 ओवर में 166 रन के स्कोर तक पहुंच पाई थी.