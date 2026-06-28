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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट के 149 साल में पहली बार हुआ ऐसा, वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों ने लिखा नया इतिहास; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के 149 साल में पहली बार हुआ ऐसा, वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों ने लिखा नया इतिहास; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

West Indies Broke 149 Years Old Record: वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज और आमिर जांगू ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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वेस्टइंडीज की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है. आमिर जांगू और कप्तान रॉस्टन चेज ने 401 रनों की पार्टनरशिप कर इतिहास रच दिया. जांगू और चेज दुनिया की ऐसी पहली जोड़ी बन गई हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में छठे विकेट के लिए 400 से ज्यादा रनों की साझेदारी की है. आमिर जांगू ने 233 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जबकि रॉस्टन चेज डबल सेंचुरी लगाने से चूक गए.

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के 5 विकेट 168 रन पर गिर गए थे. इसके बाद आमिर जांगू और रॉस्टन चेज ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब पसीना बहाने पर मजबूर किया. दोनों ने 100 ओवर से भी ज्यादा एकसाथ बैटिंग की और 401 रन जोड़ डाले. उनकी इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप के दम पर वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 626 रन बनाकर पारी घोषित की.

149 साल में पहली बार

साल 1877 में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला गया था. अब तक 149 साल के इतिहास में कभी भी छठे विकेट के लिए 400 या उससे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप नहीं हुई थी. रॉस्टन चेज और आमिर जांगू ऐसा करने वाली पहली जोड़ी है. छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने के मामले में चेज और जांगू ने बेन स्टोक्स-जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा. स्टोक्स और बेयरस्टो ने साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे विकेट के लिए 399 रनों की साझेदारी की थी.

कुल मिलाकर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगाकारा और महेला जयवर्धने के नाम है. उन्होंने साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 624 रन की पार्टनरशिप की थी.

वेस्टइंडीज 303 रन से आगे

एंटीगुआ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका की पहली पारी 308 रनों पर सिमट गई थी. वहीं वेस्टइंडीज टीम ने अपनी पहली पारी 626 रनों पर घोषित की. वहीं तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका दूसरी पारी में एक विकेट खो कर 15 रन बना चुकी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Roston Chase Wi Vs Sl SRI LANKA WEST INDIES Amir Jangoo
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