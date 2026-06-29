हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबढ़िया खाना न बनाने पर पंजाब किंग्स के शशांक ने कुक को जमकर पीटा, थाने पहुंचा मामला; IPS पिता पर भी केस 

बढ़िया खाना न बनाने पर पंजाब किंग्स के शशांक ने कुक को जमकर पीटा, थाने पहुंचा मामला; IPS पिता पर भी केस 

Shashank Singh: पंजाब किंग्स के स्टार ऑलराउंडर शशांक सिंह और उनके पिता शैलेश सिंह पर कुक के साथ मारपीट करने को लेकर FIR दर्ज हुई.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 29 Jun 2026 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर शशांक सिंह (Shashank Singh) और उनके IPS पिता शैलेश सिंह (Shailesh Singh) पर उनके घर के कुक विपेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में 29 जून को भोपाल के रातीबड़ में FIR दर्ज हुई. मामला कुक के खाना अच्छा न बनाने के लेकर सामने आया. 

दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेटर के परिवार को विपेंद्र के जरिए बनाया गया खाना पसंद नहीं आया. खाना नहीं पसंद आने के चलते शशांक सिंह, उनके पिता और ड्राइवर ने मिलकर कुक के साथ मारपीट और गाली-गलौज की. उसका फोन जब्त किया गया और मना करने के बावजूद जबरदस्ती काम करवाया. 

सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए कुक विपेंद्र ने खुद को कमरे लॉक कर लिया. लेकिन कैसे भी करके क्रिकेटर के परिवार ने कमरा खोल लिया और उसके साथ मारपीट की. कुक के शरीर और चेहरे पर चोट लगी. वहीं जब्त किए गए फोन को भी वापस नहीं किया. 

शुरुआत से ही बनाया काम का दबाव 

कुक ने बताया कि उसे एक जानने वाले व्यक्ति के जरिए रीवा से भोपाल बुलाया और बताया गया कि शैलेश सिंह के घर पर खाना बनाने का काम है. इस काम के जरिए उसे आगे चलकर सरकार नौकरी मिलने में भी मदद होगी. कुक के काम के लिए उसे 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी. 

लेकिन काम शुरू करने के कुछ घंटो बाद ही, लगातार काम का दबाव बनाया जाने लगा. विपेंद्र ने बताया कि घर पर पहले से काम कर रहे कुक को भी गालियां दी जा रही थीं. 

पुलिस ने दर्ज किया मामला 

पुलिस ने शैलेश सिंह, शशांक सिंह और एक अन्य पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है. आगे की कर्रवाई जांच के बाद की जाएगी. 

 

यह भी पढ़ें: तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत, ENG की हार से कितना बदला WTC प्वाइंट्स टेबल? भारत पर क्या असर?

Published at : 29 Jun 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Shashank Singh PUNJAB KINGS Shailesh Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बढ़िया खाना न बनाने पर पंजाब किंग्स के शशांक ने कुक को जमकर पीटा, थाने पहुंचा मामला; IPS पिता पर भी केस 
बढ़िया खाना न बनाने पर पंजाब किंग्स के शशांक ने कुक को जमकर पीटा, थाने पहुंचा मामला
क्रिकेट
तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत, ENG की हार से कितना बदला WTC प्वाइंट्स टेबल? भारत पर क्या असर?
तीसरे टेस्ट में NZ की जीत, ENG की हार से कितना बदला WTC प्वाइंट्स टेबल? भारत पर क्या असर?
क्रिकेट
क्रिकेट इतिहास में पहली बार, इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 160 रन से हराकर न्यूजीलैंड ने बनाया महारिकॉर्ड
क्रिकेट इतिहास में पहली बार, ENG को तीसरे टेस्ट में 160 रन से हराकर NZ ने बनाया महारिकॉर्ड
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: राम मंदिर ट्रस्ट की चुप्पी के पीछे है बड़ा खेल?
Faridabad Suicide Case | Domestic Violence | Abp Report:पति की प्रताड़ना का ऐसा सच जो हैरान कर देगा!
Ram Mandir | Donation Scam | Mahadangal: Champat Rai पर ट्रस्ट की मेहरबानी के पीछे क्या है खेल?
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai |Chaar Ki Chaal: चंपत राय अभी भी अयोंध्या में क्यों हैं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
बिहार
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
विश्व
आसिम मुनीर की सेना बेरहम करतूत, PoK में आम जनता पर ड्रोन से गिराए बम, देखें-Video
आसिम मुनीर की सेना बेरहम करतूत, PoK में आम जनता पर ड्रोन से गिराए बम, देखें-Video
शिक्षा
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget