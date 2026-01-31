हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL में किस टीम से खेलेंगे 38 गेंद में 80 रन बनाने वाले फिन एलन, जानें ऑक्शन में किस टीम ने कितने में खरीदा

Finn Allen IPL Team 2026: न्यूजीलैंड को 272 रनों का टारगेट मिला. जवाब में फिन एलन ने तूफानी बैटिंग करके भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया. जानिए वो आईपीएल 2026 में किस टीम के लिए खेलेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Jan 2026 09:45 PM (IST)
भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला गया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने भारतीय गेंदबाजों को खूब धोया. उन्होंने महज 22 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. फिन एलन 38 गेंद में 80 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी में उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के आए.

IPL 2026 में किस टीम के लिए खेलेंगे?

दरअसल न्यूजीलैंड का यह विस्फोटक बल्लेबाज IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे. मिनी ऑक्शन में KKR ने उन्हें 2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. इससे पहले फिन एलन को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिल पाया था. मौका मिलते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं.

KKR के लिए डबल खुशी की बात यह है कि फिन एलन इससे पहले बिग बैश लीग में भी तूफानी बैटिंग करके आ रहे हैं. BBL 2025-26 में फिन एलन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने पूरे सीजन में 11 मैचों में 466 रन बना डाले थे, जिनमें एक सेंचुरी और 2 अर्धशतक भी शामिल रहे. बिग बैश लीग के सीजन में उन्होंने 184 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 31 Jan 2026 09:45 PM (IST)
IND Vs NZ T20 KKR IND VS NZ FINN ALLEN KOLKATA KNIGHT RIDERS
