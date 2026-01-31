भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला गया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने भारतीय गेंदबाजों को खूब धोया. उन्होंने महज 22 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. फिन एलन 38 गेंद में 80 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी में उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के आए.

IPL 2026 में किस टीम के लिए खेलेंगे?

दरअसल न्यूजीलैंड का यह विस्फोटक बल्लेबाज IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे. मिनी ऑक्शन में KKR ने उन्हें 2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. इससे पहले फिन एलन को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिल पाया था. मौका मिलते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं.

KKR के लिए डबल खुशी की बात यह है कि फिन एलन इससे पहले बिग बैश लीग में भी तूफानी बैटिंग करके आ रहे हैं. BBL 2025-26 में फिन एलन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने पूरे सीजन में 11 मैचों में 466 रन बना डाले थे, जिनमें एक सेंचुरी और 2 अर्धशतक भी शामिल रहे. बिग बैश लीग के सीजन में उन्होंने 184 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी.