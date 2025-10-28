हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर के फैंस के लिए आई 'गुड न्यूज', भारत वापस कब तक लौट पाएंगे? तबीयत पर लेटेस्ट अपडेट

श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए आई 'गुड न्यूज', भारत वापस कब तक लौट पाएंगे? तबीयत पर लेटेस्ट अपडेट

Shreyas Iyer Health Update: आखिरकार श्रेयस अय्यर और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए राहत भरी खबर आई है. वो लगभग एक सप्ताह तक सिडनी में ही रह सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

आखिरकार श्रेयस अय्यर और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए राहत भरी खबर आई है. सिडनी वनडे में आई चोट के बाद उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी और वो अब भी अस्पताल में हैं. अच्छी खबर यह है कि अय्यर तेजी से रिकवर कर रहे हैं और जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. इससे पहले भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव अपडेट देकर बता चुके हैं कि अय्यर से उनकी फोन पर बात हुई थी और वो पहले से बेहतर हैं.

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर अब खतरे से बाहर हैं. ICU से बाहर आने के बाद वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं. ताजा अपडेट अनुसार उन्हें एक सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गई है. BCCI और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने डॉक्टर रिजवान खान को श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो टीम इंडिया के फिजिशियन भी हैं. रिजवान शुरुआत से ही अय्यर के स्वास्थ्य पर करीब से नजर बनाए हुए हैं.

आराम की सलाह के चलते श्रेयस अभी लगभग एक सप्ताह तक सिडनी में ही रहेंगे, जिसके बाद वो भारत वापस लौट सकते हैं. जैसा कि सूर्यकुमार यादव ने बताया कि अय्यर अब खुद फोन पर बात कर पा रहे हैं. अपने सगे-संबंधियों से अय्यर खुद फोन पर बात कर रहे हैं और घर का बना हुआ खाना भी खा रहे हैं. इसके अलावा श्रेयस फोन का इस्तेमाल कर मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में मौजूद श्रेयस अय्यर के दोस्त उन्हें घर का खाना उपलब्ध करवा रहे हैं. फिलहाल बताया जा रहा है कि कम से कम एक सप्ताह तक अय्यर पूरी तरह डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे.

श्रेयस अय्यर को पूरी तरह फिट होने और मैदान पर वापसी करने में समय लग सकता है. पूरी संभावना है कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को मिस कर सकते हैं.

बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Shreyas Iyer Injury Shreyas Iyer News SHREYAS IYER Shreyas Iyer Health








