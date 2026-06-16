इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम दर्ज है. 161.3 km/h स्पीड की ये गेंद उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी, जिससे अधिक गति से आज तक कोई दूसरा गेंदबाज गेंद नहीं डाल सका है. लेकिन क्या आप जानते हो कि भारत के लिए सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है. चलिए आपको सबसे तेज गेंद डालने वाले भारत के 7 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं.

सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है?

टीम इंडिया के लिए सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड उमरान मलिक के नाम दर्ज है. उन्होंने जवागल श्रीनाथ के इस रिकॉर्ड को 24 साल बाद तोड़ा था. उमरान ने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े में 156 km/h की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, जो अभी किसी भी भारतीय द्वारा इंटरनेशनल में सबसे तेज गेंद है.

2. जवागल श्रीनाथ

दूसरे स्थान पर जवागल श्रीनाथ है, जिन्होंने 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 154.5 km/h की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. 2023 तक यही गेंद किसी भी भारतीय द्वारा फेंकी सबसे तेज गेंद थी, जिसे फिर उमरान मलिक ने तोड़ दिया था.

3. इरफान पठान

इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ 2007 में 153.7 km/h की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, वह लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.

4. मोहम्मद शमी

चौथे नंबर पर मोहम्मद शमी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 153.3 की रफ्तार से गेंद डाली थी.

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5. जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 153.26 की रफ्तार से गेंद डाली थी. ये टेस्ट मैच था.

6. नवदीप सैनी

नवदीप सैनी छठे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 152.85 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी.

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7. इशांत शर्मा

भारतीय गेंदबाज द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सातवें नंबर पर इशांत शर्मा हैं. उन्होंने साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 152.6 km/h की गति से गेंद फेंकी थी.