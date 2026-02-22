हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-दक्षिण अफ्रीका मैच देख फैंस को आई विराट कोहली की याद, अभिषेक क्यों हो रहे ट्रोल? देखें अजब-गजब रिएक्शंस

IND vs SA Super 8: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मैच में भारतीय बैटिंग का हाल देख फैंस को विराट कोहली की याद आने लगी. साथ ही अभिषेक शर्मा को भी ट्रोल किया गया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Feb 2026 10:10 PM (IST)
Virat Kohli India vs South Africa: मेजबान होते हुए भारतीय टीम बहुत बुरे हाल में आ जाएगी, यह किसने सोचा था. ग्रुप स्टेज में टॉप करके आ रही टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका से कड़ी चुनौती मिली है. अहमदाबाद में खेले गए सुपर-8 मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रनों का स्कोर खड़ा किया.

दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया के सामने 188 रनों का लक्ष्य रखा. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा स्कोर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर कभी चेज नहीं हुआ है. खैर टीम इंडिया जब अपनी किस्मत आजमाने आई तो बल्लेबाजों ने आने-जाने का राग अलापा. पावरप्ले के भीतर ही भारतीय टीम 31 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी थी.

फैंस को आई विराट कोहली की याद

भारतीय टीम का इतना बुरा हाल देख फैंस विराट कोहली को याद करने लगे. वो विराट कोहली ही थे, जिन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उस समय 76 रनों की पारी खेली जब टीम मात्र 34 रनों तक आते-आते तीन विकेट खो चुकी थी. यहां तक कि फैंस ने विराट कोहली को अभिषेक शर्मा से भी जोड़ा है कि वो कठिन परिस्थितियों से होते हुए विराट की तरह मैच निकाल कर ले जाएंगे. मगर अभिषेक इस मैच में केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए.

एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विराट कोहली लंबे अरसे तक टीम इंडिया के रक्षक बने रहे, जो कठिन परिस्थितियों से मैच निकाल ले जाते थे. वहीं एक व्यक्ति ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा, विराट कोहली के 10 प्रतिशत भी नहीं हैं इसलिए उनकी तुलना कतई नहीं की जानी चाहिए.

एक और फैन ने लिखा कि लोग अभिषेक शर्मा की तुलना विराट कोहली से कर रहे हैं. इस व्यक्ति ने कहा कि यह लड़का (अभिषेक शर्मा) गेंद को सही से मार तो पा नहीं रहा. एक विराट थे जो अकेले दम पर मैच निकाल कर ले जाया करते थे. 

 

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Feb 2026 10:10 PM (IST)
Abhishek Sharma  India Vs South Africa VIRAT KOHLI T20 World Cup
