'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल

'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल

Fan Touches Virat Kohli Feet: रांची में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने 135 रनों की शतकीय पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Nov 2025 05:07 PM (IST)
विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक जड़ दिया है. रांची में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 120 गेंदों में 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. ये उनके एकदिवसीय करियर की 52वीं शतकीय पारी है. इसी बीच जब विराट बैटिंग कर रहे थे, तब एक फैन मैदान में घुस आया और पूर्व भारतीय कप्तान के पैर छूने लगा. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

भारतीय पारी के 38वें ओवर में विराट कोहली ने 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. कोहली अपना शतक सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी एक फैन सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान में घुस आया. ये फैन विराट के सामने लेट गया. सिक्योरिटी कर्मचारियों ने भी ज्यादा उग्र व्यवहार ना करते हुए उस फैन को मैदान के बाहर भेज दिया.

विराट कोहली ने भी आपा नहीं खोया और फैन को ऊपर उठाया. कुछ देर बाद उसी फैन को कैमरा पर दिखाया गया, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर्शा रही थी कि उसके लिए यह दिन बहुत खास बन गया है.

विराट कोहली ने इस मैच में अपने ODI करियर की 52वीं और इंटरनेशनल करियर की 83वीन सेंचुरी लगाई. विराट ने इस मैच में रोहित शर्मा के साथ 136 रनों की पार्टनरशिप भी की. रोहित जो 57 रन बनाकर आउट हो गए थे.

किंग कोहली ने जब शतक पूरा किया, तो रोहित शर्मा समेत अन्य खिलाड़ी उनके लिए तालियां बजाते दिखे. दूसरी ओर जब विराट 135 रन बनाकर आउट हुए, तो उन्होंने रांची के स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस का अभिवादन स्वीकार किया. वहीं उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते दिखे.

IND vs SA 1st ODI: वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, रांची में तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड

भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी बने रोहित और विराट, तोड़ा तेंदुलकर-द्रविड़ का महारिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Nov 2025 05:07 PM (IST)
IND Vs SA ODI  India Vs South Africa VIRAT KOHLI
