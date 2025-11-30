'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक जड़ दिया है. रांची में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 120 गेंदों में 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. ये उनके एकदिवसीय करियर की 52वीं शतकीय पारी है. इसी बीच जब विराट बैटिंग कर रहे थे, तब एक फैन मैदान में घुस आया और पूर्व भारतीय कप्तान के पैर छूने लगा. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

भारतीय पारी के 38वें ओवर में विराट कोहली ने 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. कोहली अपना शतक सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी एक फैन सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान में घुस आया. ये फैन विराट के सामने लेट गया. सिक्योरिटी कर्मचारियों ने भी ज्यादा उग्र व्यवहार ना करते हुए उस फैन को मैदान के बाहर भेज दिया.

विराट कोहली ने भी आपा नहीं खोया और फैन को ऊपर उठाया. कुछ देर बाद उसी फैन को कैमरा पर दिखाया गया, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर्शा रही थी कि उसके लिए यह दिन बहुत खास बन गया है.

विराट कोहली ने इस मैच में अपने ODI करियर की 52वीं और इंटरनेशनल करियर की 83वीन सेंचुरी लगाई. विराट ने इस मैच में रोहित शर्मा के साथ 136 रनों की पार्टनरशिप भी की. रोहित जो 57 रन बनाकर आउट हो गए थे.

किंग कोहली ने जब शतक पूरा किया, तो रोहित शर्मा समेत अन्य खिलाड़ी उनके लिए तालियां बजाते दिखे. दूसरी ओर जब विराट 135 रन बनाकर आउट हुए, तो उन्होंने रांची के स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस का अभिवादन स्वीकार किया. वहीं उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते दिखे.

