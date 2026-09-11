IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा के शो में इन क्रिकेटरों की दिखेगी मस्ती, कोच भी शामिल

रोहित शर्मा के शो में इन क्रिकेटरों की दिखेगी मस्ती, कोच भी शामिल

रोहित शर्मा जल्द ही टीवी स्क्रीन पर एक शो में दिखाई देंगे. फैंस ने उन्हें क्रिकट खेलते हुए तो टीवी पर बहुत देखा है, अब गेम रियलीटी में नजर आएंगे. यहां भी हिटमैन के साथ उनके साथी क्रिकेटर नजर आएंगे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 11 Sep 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का जल्द ही एक नया डेब्यू होने वाला है. 19 सितंबर से हिटमैन रियलिटी गेम शो 'फैमिली फुल हाउस' में नजर आएंगे. सोनी पर प्रसारित होने वाले इस शो के एक बाद एक प्रोमो जारी हो रहे हैं. किसी वीडियो में हिटमैन के साथ उनके साथी क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, तो किसी वीडियो में उनके साथ फिल्म और टीवी जगत के स्टार दिखे. 

एक बात तो साफ हो गई है कि रोहित के शो में उनके साथी क्रिकेटरों की मस्ती भी देखने को मिलेगी. क्रिकेटरों के साथ-साथ टीम इंडिया के पूर्व कोच भी नजर आए. तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन से क्रिकेटर देखने को मिल सकते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

रोहित के शो में कौन-कौन से क्रिकेटर आएंगे?

अब सामने आए वीडियो में हिटमैन के साथ उनके साथी क्रिकेटर श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और टीम इंडिया के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर भी दिखे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

हिटमैन ने किया मशहूर 'सहरी बाबू' डांस 

एक वीडियो में रोहित को मशहूर 'सहरी बाबू' डांस करते हुए भी देखा गया. कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर के डांस का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. तीनों क्रिकेटर मशहूर गाने 'कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू' पर डांस करते दिखे थे. शो में भी इस डांस को रीक्रिकेट किया गया. इस बार अभिषेक नायर भी उनके साथ दिखे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी का भविष्य में कप्तान बनना तय! जानें क्यों तेज हुई चर्चा

रोहित के लिए खास 19 सितंबर की तारीख

बता दें कि रोहित शर्मा के लिए 19 सितंबर की तारीख बहुत खास है. इसी तारीख को उन्होंने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अब इसी तारीख पर शो में डेब्यू करेंगे. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि रोहित टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 2026 टी20 विश्व कप का खिताब जीता था. इसके बाद उन्होंने फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. रोहित ने करियर में कुल 159 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनकी 151 पारियों में बैटिंग करते हुए 32.05 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले. 

 

यह भी पढे़ं: मोहम्मद शमी ने खींची वैभव सूर्यवंशी की टांग, 'तुम्हारी उम्र से बड़ा मेरा...'

Published at : 11 Sep 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Family Full House With Rohit Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टीम इंडिया में निकली नई नौकरी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई; जानिए क्वालिफिकेशन
टीम इंडिया में निकली नई नौकरी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई; जानिए क्वालिफिकेशन
क्रिकेट
इंग्लैंड गए एकनाथ शिंदे ने विराट कोहली से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात
इंग्लैंड गए एकनाथ शिंदे ने विराट कोहली से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात
क्रिकेट
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
क्रिकेट
दिल्ली में टीम इंडिया से छिना ड्रेसिंग रूम, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में बड़ा बदलाव
दिल्ली में टीम इंडिया से छिना ड्रेसिंग रूम, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में बड़ा बदलाव
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Bhuvan Bam Interview: The Revolutionaries, BB Ki Vines और NBA पर खुलकर बोले Bhuvan, Pratibha, Gurfateh
BRICS Summit 2026: PM Modi-Putin को साथ देखते ही बढ़ी Trump की टेंशन ? | India Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
क्रिकेट
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget