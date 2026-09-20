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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयूपी के अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे क्रिकेटर मोहम्मद शमी? जानें वायरल दावे का सच

यूपी के अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे क्रिकेटर मोहम्मद शमी? जानें वायरल दावे का सच

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक नई पारी शुरू करने वाले हैं. शमी 2027 यूपी विधानसभा इलेक्शन में अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे. यहां जानें इन वायरल दावों का सच क्या है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 20 Sep 2026 10:43 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की जद्दोजहद में लगे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सुर्खियों में है. इस बार शमी मैदान पर अपनी तूफानी गेंदबाजी को लेकर चर्चा में नहीं हैं, बल्कि मैदान से इतर एक मुलाकात को लेकर खबरों में हैं. दरअसल, शमी ने राष्ट्रीय लोक दल (RLD) प्रमुख जयंत चौधरी से दिल्ली में मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद खबरें आने लगीं कि शमी राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में यह दावा किया जाने लगा कि मोहम्मद शमी राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर अमरोहा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. पर इन दानों में कितनी सच्चाई है? इसका पता आपको यहां चल जाएगा. 

हमारे सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद शमी को लेकर किए जा रहे ये सभी दावें महज अफवाह और कयास हैं. शमी ने अभी राजनीति में जाने या यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है. सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि ये सभी दावें पूरी तरह से गलत हैं. हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर शमी या आरएलडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. कई खेल पत्रकारों ने भी शमी की चुनाव लड़ने की बात को महज अफवाह बताया है.

शमी आखिरी बार भारत के लिए मार्च 2025 में खेले थे. वह भारत के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे. इसके बाद से वह टीम इंडिया से बाहर हैं. 36 साल के शमी फिलहाल घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं, और टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में जुटे हैं. शमी भारत के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 229 विकेट हैं. वहीं वनडे में उन्होंने 206 विकेट लिए हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 27 विकेट हैं. शमी आईपीएल में अब तक 132 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 145 विकेट चटकाए हैं. आईपीएल में वह फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा हैं. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 20 Sep 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Amroha UP Election INDIAN CRICKET TEAM MOHAMMED SHAMI
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