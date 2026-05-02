हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने शुभमन गिल को बनाया नया टी20 कप्तान, सूर्यकुमार को हटाया? जानें वायरल दावे का पूरा सच

BCCI ने शुभमन गिल को बनाया नया टी20 कप्तान, सूर्यकुमार को हटाया? जानें वायरल दावे का पूरा सच

Shubman Gill India T20 Captain: BCCI ने शुभमन गिल को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बना दिया है. जानिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट का पूरा सच क्या है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 May 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने शुभमन गिल को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान नियुक्त कर दिया है. यह दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और गिल को नया टी20 कप्तान नियुक्त किए जाने का पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. वायरल पोस्ट के अनुसार बताया गया कि चयन समिति तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया को एक कप्तान देना चाहती थी, इसलिए गिल को नया कप्तान बनाया गया है. बताते चलें कि यह पोस्ट पूरी तरह फेक है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा गया कि BCCI ने शुभमन गिल को नया टी20 कप्तान बनाने का फैसला लिया है. चयनकर्ता चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का एक ही कप्तान हो और गिल को इस रोल के लिए सबसे बढ़िया विकल्प बताया गया. पोस्ट में बताया गया कि शुभमन गिल IPL 2026 के बाद टी20 टीम की कप्तानी संभालेंगे.

जब एबीपी लाइव ने इस दावे की जांच की तो पता चला कि यह खबर पूरी तरह गलत है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है और ना ही इस संबंध में शुभमन गिल का कोई आधिकारिक बयान सामने आया है. यह खबर पूरी तरह फेक है और सूर्यकुमार यादव अब भी भारत की टी20 टीम के कप्तान बने हुए हैं. हालांकि कुछ हालिया रिपोर्ट्स में यह दावा जरूर सामने आया कि खराब व्यक्तिगत फॉर्म के कारण सूर्यकुमार को टी20 टीम की कप्तानी से हटाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

शुभमन गिल अभी भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं. बतौर कप्तान वनडे और टेस्ट में गिल का प्रदर्शन मिला जुला रहा है. वहीं खराब फॉर्म की वजह से गिल टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर हो गए थे. खराब फॉर्म के बावजूद गिल को नया टी20 कप्तान बनाया जाना विवादित फैसला हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के बीच अर्जुन तेंदुलकर को इस टीम ने खरीदा, जानें कितनी मिली रकम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 02 May 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team BCCI SHUBMAN GILL India T20 Captain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI ने शुभमन गिल को बनाया नया टी20 कप्तान, सूर्यकुमार को हटाया? जानें वायरल दावे का पूरा सच
BCCI ने शुभमन गिल को बनाया नया टी20 कप्तान, सूर्यकुमार को हटाया? जानें वायरल दावे का पूरा सच
क्रिकेट
CSK vs MI Live Score: मुश्किल में मुंबई इंडियंस, 109 पर गिरा चौथा विकेट; अब हार्दिक पांड्या से बड़ी उम्मीद
LIVE: मुश्किल में मुंबई इंडियंस, 109 पर गिरा चौथा विकेट; अब हार्दिक पांड्या से बड़ी उम्मीद
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच अर्जुन तेंदुलकर को इस टीम ने खरीदा, जानें कितनी मिली रकम
IPL 2026 के बीच अर्जुन तेंदुलकर को इस टीम ने खरीदा, जानें कितनी मिली रकम
क्रिकेट
IPL 2027 में बदल जाएंगे इन 3 टीमों के कप्तान! लगातार हार से टीम का है बुरा हाल
IPL 2027 में बदल जाएंगे इन 3 टीमों के कप्तान! लगातार हार से टीम का है बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

Patriot Review: Mammootty और Mohanlal ने थ्रिलर में दिखाया करियर-डिफाइनिंग अभिनय
Bollywood: मई का बॉक्स ऑफिस संग्राम... कौन बनेगा थिएटर्स की जान | Mysaa | Vrushakarma
Sapne Vs Everyone 2: Ambrish Verma का कमाल, एक दमदार और जरूर देखने वाली सीरीज
TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की ट्रंप को सख्त चेतावनी
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने PM मोदी को लिखा पत्र, अयातुल्ला खामेनेई को लेकर इस बात पर जताई नाराजगी
मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने PM मोदी को लिखा पत्र, अयातुल्ला खामेनेई को लेकर इस बात पर जताई नाराजगी
बॉलीवुड
'सड़क पर छुपकर रोता था...', 10 साल तक खुद को 'मनहूस' मानते थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्टर ने बयां किया दर्द
'सड़क पर छुपकर रोता था...', 10 साल तक खुद को 'मनहूस' मानते थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी
क्रिकेट
समीर रिजवी पर लगे लव जिहाद के आरोप, हिंदू गर्लफ्रेंड से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? जानें वायरल दावों का सच
समीर रिजवी पर लगे लव जिहाद के आरोप, हिंदू गर्लफ्रेंड से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? जानें सच
इंडिया
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
विश्व
ईरान की आर्थिक घेराबंदी, अमेरिका की वजह से करोड़ों का नुकसान! ठप पड़ा तेल निर्यात
ईरान की आर्थिक घेराबंदी, अमेरिका की वजह से करोड़ों का नुकसान! ठप पड़ा तेल निर्यात
हेल्थ
Oats Benefits And Side Effects: क्या ओट्स खाना सच में है फायदेमंद? सुपरफूड मानकर कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलती
क्या ओट्स खाना सच में है फायदेमंद? सुपरफूड मानकर कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलती
ऑटो
Volkswagen Taigun Facelift का नया लुक कितना दमदार और कहां रह गई कमी? पढ़ें पूरा रिव्यू
Volkswagen Taigun Facelift का नया लुक कितना दमदार और कहां रह गई कमी? पढ़ें पूरा रिव्यू
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget