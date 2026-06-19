रोहित शर्मा का कल आखिरी मैच, फिर वनडे से भी रिटायरमेंट; BCCI का यह प्लान बना संन्यास की वजह

भारतीय क्रिकेट टीम के 'हिटमैन' पिछले काफी वक्त से चर्चा में हैं. रोहित शर्मा की चर्चा उनके दमदार प्रदर्शन को लेकर नहीं बल्कि संन्यास को लेकर हो रही है. सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में यह दावा किया जा रहा है कि शनिवार, 20 जून को चेपॉक में रोहित शर्मा अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. यानी अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे उनका आखिरी मैच होगा. यहां जानिए इन दावों में कितनी सच्चाई है.

बता दें कि रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. अब वह सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में ही खेलते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में रोहित 16 रन पर रन आउट हो गए थे. इसके बाद लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में हिटमैन के बल्ले से 39 गेंद में 48 रन निकले थे. अब दावा किया जा रहा है कि शनिवार, 20 जून को चेपॉक में खेला जाने वाला तीसरा वनडे उनके करियर का आखिरी मैच होगा.

रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल नहीं हैं, बल्कि कई वेबसाइट्स और न्यूज चैनलों ने भी इसे चलाया है. कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर रोहित शर्मा को यह संदेश दे दिया है कि वह 2027 वनडे विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे उनके करियर का आखिरी मैच होगा.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, बीसीसीआई के करीबी सूत्रों के अनुसार, रोहित शर्मा वनडे विश्व कप के लिए टीम की योजनाओं में शामिल नहीं हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का आखिरी मैच संभवतः रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच होगा.

एक अन्य पोस्ट में कहा गया, ईशान किशन रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं. खबरों के मुताबिक, ईशान किशन रोहित शर्मा की जगह सलामी बल्लेबाज बनने के प्रबल दावेदार हैं. रोहित की फिटनेस और फॉर्म को लेकर चयनकर्ताओं में चिंताएं बढ़ गई हैं. बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी बल्लेबाज को चाहता है और ईशान किशन, शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने के प्रबल दावेदार हैं.

🚨 ROHIT SHARMA RETIRED FROM ODI CRICKET 🚨



- According to sources close to the BCCI, Rohit Sharma is not part of their plans for the ODI World Cup.



- The last match of the series against Afghanistan is likely to be the last match of Rohit Sharma's career.



- Bad news for world… — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) June 19, 2026

🚨 BIGGEST UPDATE ON ROHIT SHARMA WC 2027🚨



- Rohit Sharma is going to play his last International match of his career tomorrow.



- BCCI has officially conveyed the message to Rohit Sharma that he won't be part of the 2027 ODI WC.pic.twitter.com/7GeTIXfRF9 — Cricket Central (@CricketCentrl) June 19, 2026

वायरल दावों में कितनी सच्चाई?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी वायरल खबरें और दावे पूरी तरह से फर्जी हैं. सबसे पहले स्पोर्ट्स तक की एक रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के संन्यास की पोस्ट की गई थी, लेकिन स्पोर्ट्स तक ने ऐसी कोई रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं की थी. यह सभी दावे बिना किसी आधिकारिक जानकारी के किए जा रहे हैं. यहां तक न्यूज चैनलों में भी जो खबरें चली हैं, वो भी गलत हैं. अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी बीसीसीआई की तरफ से या रोहित शर्मा की तरफ से नहीं दी गई है.

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