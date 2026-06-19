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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा का कल आखिरी मैच, फिर वनडे से भी रिटायरमेंट; BCCI का यह प्लान बना संन्यास की वजह

रोहित शर्मा का कल आखिरी मैच, फिर वनडे से भी रिटायरमेंट; BCCI का यह प्लान बना संन्यास की वजह

सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में रोहित शर्मा का संन्यास चर्चा में है. कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा कल यानी 20 जून को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. यहां जानें इस दावे में कितनी सच्चाई है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 04:12 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के 'हिटमैन' पिछले काफी वक्त से चर्चा में हैं. रोहित शर्मा की चर्चा उनके दमदार प्रदर्शन को लेकर नहीं बल्कि संन्यास को लेकर हो रही है. सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में यह दावा किया जा रहा है कि शनिवार, 20 जून को चेपॉक में रोहित शर्मा अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. यानी अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे उनका आखिरी मैच होगा. यहां जानिए इन दावों में कितनी सच्चाई है. 

बता दें कि रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. अब वह सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में ही खेलते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में रोहित 16 रन पर रन आउट हो गए थे. इसके बाद लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में हिटमैन के बल्ले से 39 गेंद में 48 रन निकले थे. अब दावा किया जा रहा है कि शनिवार, 20 जून को चेपॉक में खेला जाने वाला तीसरा वनडे उनके करियर का आखिरी मैच होगा. 

रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल नहीं हैं, बल्कि कई वेबसाइट्स और न्यूज चैनलों ने भी इसे चलाया है. कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर रोहित शर्मा को यह संदेश दे दिया है कि वह 2027 वनडे विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे उनके करियर का आखिरी मैच होगा. 

एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, बीसीसीआई के करीबी सूत्रों के अनुसार, रोहित शर्मा वनडे विश्व कप के लिए टीम की योजनाओं में शामिल नहीं हैं.  अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का आखिरी मैच संभवतः रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच होगा. 

एक अन्य पोस्ट में कहा गया, ईशान किशन रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं. खबरों के मुताबिक, ईशान किशन रोहित शर्मा की जगह सलामी बल्लेबाज बनने के प्रबल दावेदार हैं. रोहित की फिटनेस और फॉर्म को लेकर चयनकर्ताओं में चिंताएं बढ़ गई हैं. बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी बल्लेबाज को चाहता है और ईशान किशन, शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने के प्रबल दावेदार हैं.

वायरल दावों में कितनी सच्चाई?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी वायरल खबरें और दावे पूरी तरह से फर्जी हैं. सबसे पहले स्पोर्ट्स तक की एक रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के संन्यास की पोस्ट की गई थी, लेकिन स्पोर्ट्स तक ने ऐसी कोई रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं की थी. यह सभी दावे बिना किसी आधिकारिक जानकारी के किए जा रहे हैं. यहां तक न्यूज चैनलों में भी जो खबरें चली हैं, वो भी गलत हैं. अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी बीसीसीआई की तरफ से या रोहित शर्मा की तरफ से नहीं दी गई है. 

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Published at : 19 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Rohit SHarma Rohit Sharma Retirement Rohit Sharma ODI Retirement IND Vs AFG 3rd ODI
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