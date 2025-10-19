भारतीय क्रिकेट टीम को नया चीफ सेलेक्टर मिलने वाला है, बहुत जल्द रवि शास्त्री नए मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया ऐसे दावों से भरा पड़ा है. कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रवि शास्त्री, अजीत अगरकर की जगह ले सकते हैं. अगरकर, जुलाई 2023 से ही भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं. लेकिन क्या वाकई में रवि शास्त्री 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले हैं. यहां जानिए क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई.

टीम इंडिया को मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अजीत अगरकर की जगह रवि शास्त्री टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं. एबीपी लाइव ने इस वायरल पोस्ट की जांच की तो पाया कि यह खबर पूरी तरह फेक है. आमतौर पर इतने पड़े पद पर नियुक्ति के लिए BCCI कोई स्टेटमेंट जारी करता है, लेकिन चीफ सेलेक्टर पद पर नियुक्ति के संबंध में अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है.

रवि शास्त्री ने खुद इस बारे में कोई बयान दिया है और ना ही अजीत अगरकर का इसपर कोई बयान सामने आया है. रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच रह चुके हैं और 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोच पद से हटे थे. मगर अब उनकी 4 साल बाद टीम इंडिया में बतौर चीफ सेलेक्टर पद पर वापसी की अफवाहें पूरी तरह झूठ हैं.

अजीत अगरकर का कार्यकाल कब खत्म होगा?

अजीत अगरकर को 2023 ODI वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही जुलाई में टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बनाया गया था. उन्होंने हाल ही में बताया कि चीफ सेलेक्टर होना सबसे मुश्किल काम है. अगरकर ने कहा था कि भारत में इतना सारा टैलेंट भरा पड़ा है, उनमें से चयन करना बहुत मुश्किल होता है. उनका कार्यकाल बढ़ाकर जून 2026 तक कर दिया गया है.

