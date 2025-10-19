हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई

Fact Check India Cricket Team Chief Selector: अजीत अगरकर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह रवि शास्त्री ले सकते हैं. जानिए क्या है इन वायरल दावों की सच्चाई?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम को नया चीफ सेलेक्टर मिलने वाला है, बहुत जल्द रवि शास्त्री नए मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया ऐसे दावों से भरा पड़ा है. कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रवि शास्त्री, अजीत अगरकर की जगह ले सकते हैं. अगरकर, जुलाई 2023 से ही भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं. लेकिन क्या वाकई में रवि शास्त्री 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले हैं. यहां जानिए क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई.

टीम इंडिया को मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अजीत अगरकर की जगह रवि शास्त्री टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं. एबीपी लाइव ने इस वायरल पोस्ट की जांच की तो पाया कि यह खबर पूरी तरह फेक है. आमतौर पर इतने पड़े पद पर नियुक्ति के लिए BCCI कोई स्टेटमेंट जारी करता है, लेकिन चीफ सेलेक्टर पद पर नियुक्ति के संबंध में अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है.

रवि शास्त्री ने खुद इस बारे में कोई बयान दिया है और ना ही अजीत अगरकर का इसपर कोई बयान सामने आया है. रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच रह चुके हैं और 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोच पद से हटे थे. मगर अब उनकी 4 साल बाद टीम इंडिया में बतौर चीफ सेलेक्टर पद पर वापसी की अफवाहें पूरी तरह झूठ हैं. 

अजीत अगरकर का कार्यकाल कब खत्म होगा?

अजीत अगरकर को 2023 ODI वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही जुलाई में टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बनाया गया था. उन्होंने हाल ही में बताया कि चीफ सेलेक्टर होना सबसे मुश्किल काम है. अगरकर ने कहा था कि भारत में इतना सारा टैलेंट भरा पड़ा है, उनमें से चयन करना बहुत मुश्किल होता है. उनका कार्यकाल बढ़ाकर जून 2026 तक कर दिया गया है.

दिवाली पर जीत का तोहफा नहीं दे सकी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला वनडे; मिचेल मार्श चमके

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Ravi Shastri India National Cricket Team Ajit Agarkar Team India Chief Selector
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
