हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटExclusive: 'अगर फाइनल भारत से पड़ा तो भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा', बासित अली ने इंटरव्यू में किए चौंकाने वाले खुलासे

Basit Ali Exclusive: टी20 वर्ल्ड कप विवाद को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एबीपी न्यूज से बातचीत की. यहां पढ़ें बासित अली का पूरा इंटरव्यू.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 02 Feb 2026 04:21 PM (IST)
पाकिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला किया है. रविवार को पाकिस्तान सरकार ने एलान किया कि उनकी टीम टी20 विश्व कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी. वो इस मैच का बहिष्कार करेंगे. इस मामले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एबीपी लाइव से खास बातचीत की. 

'जय शाह ने वादा पूरा नहीं किया, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, पाकिस्तान फैसले पर यू-टर्न नहीं लेगा'

आखिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से क्यों मना किया? इस बारे में एबीपी को दिए इंटरव्यू में बासित अली ने कहा, "साउथ एशिया, यानी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर जो सरकार बोलती है, वही होता है. सरकार का फैसला आखिरी होता है. एक क्रिकेटर होने के नाते हमें सरकार का फैसला मानना होता है. इसकी शुरुआत भारत ने की थी. 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी तो भारत ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, जबकि 2023 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम भारत गई थी. तब जय शाह साहब बीसीसीआई में थे और तब उन्होंने कहा था कि आप विश्व कप में आइये और हम चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे. फिर जय शाह बीसीसीआई से आईसीसी के हेड बन गए और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया. फिर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली गई."

उन्होंने आगे कहा, "जंग हुई, जंग के तुरंत बाद एशिया कप हुआ. एशिया कप में दोनों मुल्क खेले, क्योंकि उसमें ब्रॉडकास्टर का पैसा लगा हुआ था. वो भी हो गया. लेकिन कोई ये बताए कि आखिर टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ली. ट्रॉफी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड को ही देनी थी. जब 2023 में ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप जीता तब वो अगर मना कर देता कि हम प्रधानमंत्री से ट्रॉफी नहीं लेंगे तब क्या होता? वहां पर इंडियन टीम ने ट्रॉफी इसलिए नहीं ली, क्योंकि वो सरकार का फैसला था. तब किसी ने कुछ नहीं मना किया. अब जब पाकिस्तान सरकार को लगा कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ तो हम भारत से नहीं खेलेंगे. और एक बात लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान यू-टर्न ले लेगा, लेकिन मैं बता दूं कि अब पाकिस्तान अपने फैसले पर यू-टर्न नहीं लेगा."

इस वजह से अंडर-19 विश्व कप में भारत से खेला पाकिस्तान

रविवार को पाकिस्तान सरकार ने भारत से मैच नहीं खेलने का फैसला किया, जबकि रविवार को ही 2026 अंडर-19 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ. तो फिर पाकिस्तान ने इस आईसीसी टूर्नामेंट में भारत से क्यों मैच खेला? इस बारे में बासित अली ने कहा, मैच पहले शुरू हो गया था. यह फैसला शाम में हुआ. पाकिस्तान सरकार ने फैसला शाम को करीब सात बजे लिया है. अगर सरकार पहले फैसला ले लेती तो फिर अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम भारत से नहीं खेलती. तब यह सवाल ही पैदा नहीं होता.

अगर फाइनल भारत से पड़ा तो भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा- बासित अली

इंटरव्यू में बासित अली कहते हैं, "मुझे नहीं लगता है कि अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई भी मैच खेलेगा, चाहे वो 15 फरवरी का मैच हो या फिर टी20 विश्व कप का फाइनल. पहले ताली दोनों हाथ से बजे. अभी आईसीसी ताली एक हाथ से बजा रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर से रिवेन्यू सबसे ज्यादा इंडिया के पास जाता है. बीसीसीआई सबसे ज्यादा कमाई करता है, इसी वजह से आईसीसी इंडिया को ज्यादा नवाज रहा है. बीसीसीआई के सारे फैसले आईसीसी यस कर देता है, लेकिन बांग्लादेश कुछ बोलता है तो आईसीसी मना कर देता है. आईसीसी सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है."

क्या अब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं होगा?

इस सवाल के बारे में बासित अली ने कहा, "अब आईसीसी नए नियम बनाएगा. अभी यह नियम है कि अगर सरकार ने मना कर दिया तो टीम नहीं खेलेगी, लेकिन अब नया नियम बनेगा. मुझे काफी हैरत होती है, जितने भी बोर्ड हैं, सब पैसों के लालची हैं. कहां लेकर जाएंगे इतना पैसा. जितने भी बोर्ड्स हैं. सच को सच नहीं बोलते हैं. सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा परेशानी ब्रॉडकास्टर्स को होगी, क्योंकि 2031 तक MOU साइन हैं भारत-पाकिस्तान मैच के. महिला टीम के भी मैच हैं. वहां भी नहीं खेलेगा पाकिस्तान. अब तो एशिया कप भी नहीं होगा. अब आईसीसी की आंख खुलेगी. पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है. पाकिस्तान सरकार ने यह अच्छा फैसला किया है. हम सब इस फैसले के समर्थन में हैं."

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 02 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Cricket World Cup India Vs Pakistan Basit Ali IND VS PAK T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
