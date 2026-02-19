हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन, जानें पूरा माजरा

पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन, जानें पूरा माजरा

Salman Agha Mike Hesson Argument: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबकुछ ठीक नहीं है. बताया जा रहा है कि पाक टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम के हेड कोच माइक हेसन के बीच बहस की घटना सामने आई है

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 11:09 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबकुछ ठीक नहीं है. बताया जा रहा है कि पाक टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम के हेड कोच माइक हेसन के बीच बहस की घटना सामने आई है. यह मामला रविवार को खेले गए पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच का बताया जा रहा है. इस मैच को 102 रनों से जीतकर पाकिस्तान ने सुपर-8 में अपनी जगह पक्की की थी.

उस मैच में पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए थे. साहिबजादा फरहान ने 100 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली. इस मुकाबले में सलमान आगा नंबर-3 पर बैटिंग करने आए और 23 गेंद में 38 रनों की पारी खेली. उन्होंने फरहान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की पार्टनरशिप भी की.

सलमान आगा ने फेंकी बोतल

सलमान आगा पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए थे. उनके आउट होने के कुछ देर बाद कैमरा पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम की तरफ घूमा तो देखा गया कि सलमान आगा और कोच माइक हेसन किसी बात पर बहस करते दिखे. 

जब हेसन ने कुछ कहा, तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कप्तान सलमान आगा उससे खुश नहीं थे और उन्होंने पानी की बोतल फेंक कर भी मारी थी. कोच हेसन इस हरकत से हैरान रह गए. उन्होंने कुछ कहा, जिसपर प्रतिक्रिया स्वरूप सलमान ने सिर हिलाया. जब यह सब हो रहा था तब बाबर आजम भी वहीं बैठे थे, जो चुपचाप यह सब देखते रहे.

भारत वाले ग्रुप में नहीं पाकिस्तान    

भारत और पाकिस्तान, दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में जगह बनाई है. ग्रुप स्टेज में दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था, लेकिन सुपर-8 चरण में दोनों टीम अलग-अलग ग्रुप में नजर आ रही हैं. भारत को वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के साथ ग्रुप 1 और पाकिस्तान को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है.

MS Dhoni की एक सलाह ने बदल दी इस स्टार की जिंदगी, टी20 वर्ल्ड कप के बीच खुला बड़ा राज

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Feb 2026 11:09 PM (IST)
Mike Hesson Salman Agha PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
Embed widget