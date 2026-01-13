रोहित-कोहली और गंभीर में तकरार! भारतीय कोच ने जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. पिछले दिनों इस तरह के दावों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. सितांशु कोटक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम मैनेजमेंट के लगातार संपर्क में हैं और टीम की फ्यूचर प्लानिंग में भी निरंतर योगदान देते रहते हैं.

दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ रिश्ते ठीक हालत में नहीं हैं. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने साफ तौर पर कहा कि विराट और रोहित, टीम की प्लानिंग में योगदान देते हैं, रणनीति बनाने में मदद करते हैं और अपना अनुभव भी साझा करते हैं.

14 जनवरी को भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. उससे पूर्व मीडिया से बात करते हुए सितांशु कोटक में कहा, "वो वनडे फॉर्मेट पर, आने वाले मैचों पर भी गौतम गंभीर के साथ चर्चा करते हैं. मैं ज्यादातर समय वहीं रहता हूं, वे अवश्य अपना अनुभव साझा करते हैं. मैंने हमेशा उन्हें आपस में बातचीत करते देखा है."

कोहली-गंभीर बात नहीं करते?

ऐसे भी दावे सामने आए हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं. इस पर सितांशु कोटक ने कहा, "जाहिर है, आप सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें देखते होंगे. मैं उनसे बचने की कोशिश करता हूं."

कोहली-रोहित और टीम मैनेजमेंट के बीच कम्यूनिकेशन गैप को लेकर कोटक ने कहा कि रोहित और विराट, टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और बहुत अनुभवी हैं. कोटक ने बताया कि दोनों को जब भी लगता है उन्हें अभ्यास करना है, तो वे 2 दिन पहले ही वेन्यू पर पहुंच जाते हैं. कोटक ने बताया कि