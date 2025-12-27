हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAUS vs ENG: 5468 दिन बाद जीता इंग्लैंड, बेन स्टोक्स की पहली जीत, 110 पर ढेर होने के बाद भी जीत लिया चौथा एशेज टेस्ट

AUS vs ENG 4th Test: पहली पारी में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 110 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इसके बाद भी इंग्लिश टीम ने दूसरे ही दिन मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच को जीत लिया.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 27 Dec 2025 01:48 PM (IST)
2025-26 एशेज सीरीज में इंग्लैंड को पहली जीत मिली है. शुरुआती तीन टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड ने चौथा टेस्ट जीता. ऑस्ट्रेलिया में करीब 14 साल के बाद इंग्लैंड को जीत मिली है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया चौथा एशेज टेस्ट सिर्फ दो दिन के भीतर ही खत्म हो गया. इस मैच में इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 110 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इसके बाद भी इंग्लिश टीम ने 4 विकेट से मैच जीत लिया.

मेलबर्न में खेले गए इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 152 रन बनाए थे. हालांकि, इसके बाद कंगारुओं ने अंग्रेजों को 110 रनों पर ढेर कर दिया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 42 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की. हालांकि, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 132 रन ही बना सकी और इंग्लैंड को 175 रनों का टारगेट दिया. गेंदबाजों की मददगार पिच पर यह रन काफी लग रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली 37, बेन डकेट 34 और जैकब बेथेल ने 40 रनों की शानदार पारी खेली. इंग्लिश टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. गेंदबाजी में इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने पहली पारी में पांच विकेट और दूसरी पारी में दो विकेट चटकाए. जोश टंग को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

5468 दिन बाद जीता इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया में करीब 5468 दिन इंग्लैंड को जीत मिली है. इससे पहले इंग्लैंड ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में 7 जनवरी 2011 को सिडनी टेस्ट जीता था. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बैजबॉल अंदाज में ही क्रिकेट खेला. अंग्रेजों ने 32.2 ओवर में 178 रन बनाकर मैच जीता. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को 13 टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर जीत मिली है.

दोनों टीमों का कोई बल्लेबाज नहीं लगा सका अर्धशतक

मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में यह भी दिलचस्प रहा कि दोनों ही पारियों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सके. इस मैच में कुल 572 रन बने, लेकिन पचासा किसी ने भी नहीं लगाया. एशेज सीरीज के इतिहास का यह अद्भुत रिकॉर्ड बना है.

Published at : 27 Dec 2025 01:48 PM (IST)
Steve Smith Ben Stokes Australia Vs England Ashes Series Josh Tongue AUS Vs ENG 4th Test
