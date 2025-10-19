211 पर थे 2 विकेट, फिर दीप्ति शर्मा ने ढाया कहर, इंग्लैंड को 288 पर रोका; हेदर नाइट ने जड़ा शतक

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमें इंदौर के होल्कर स्टेडियम में आमने-सामने हैं. इंग्लैंड ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 8 विकेट पर 288 रन बनाए हैं. हालांकि, एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश टीम आसानी से 300 के पार जाएगी, लेकिन अंतिम ओवरों में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की. खासकर दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट लेकर मैच का पासा पलटा.

अपना 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही हेदर नाइट ने तूफानी बल्लेबाजी के दौरान 91 गेंद खेलीं और इस दौरान 15 चौके और एक छक्का लगाया. इस तरह उन्होंने अपना तीसरा वनडे शतक और महिला वनडे में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया. हेदर नाइट ने 91 गेंद में 109 रनों की पारी खेली.

वहीं भारत के लिए भी भरोसेमंद गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जब भी विकेट झटकने के लिए दीप्ति की लगाया तो यह अनुभवी ऑफ स्पिनर भरोसे पर खरी उतरी. उन्होंने 51 रन देकर चार विकेट लिए, जो किसी वनडे विश्व कप मैच में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

कप्तान ने दीप्ति को 16वें ओवर तक गेंदबाजी नहीं कराई. दीप्ति ने 16वें ओवर में टैमी ब्यूमोंट (22) को आउट कर अपना 150वां विकेट लिया और फिर एमी को भी आउट किया. दीप्ति ने पारी के अंत में एम्मा लैम्ब (11) और एलिस कैप्सी (02) को आउट करके इंग्लैंड की रन गति पर लगाम कसने में मदद की.

पूर्व कप्तान नाइट ने शानदार स्ट्राइक रोटेट की और कप्तान नटाली साइवर-ब्रंट (38) के साथ 106 गेंद में 113 रन की साझेदारी की. दोनों आसानी से बाउंड्री लगा रही थीं, जिससे इंग्लैंड मजबूत स्कोर की ओर बढ़ रहा था. इससे पहले सलामी बल्लेबाज और ब्यूमोंट ने इस टूर्नामेंट में पहली बार शुरुआती 10 ओवर सफलतापूर्वक खेले और पहले विकेट के लिए 77 रन साझेदारी की. लेकिन बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी (68 रन देकर दो विकेट) ने साइवर-ब्रंट को आउट किया और इसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी दबाव में बिखर गई.

45वें ओवर में स्नेह राणा के सटीक थ्रो पर नाइट के रन आउट होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं. इसके बाद से भारत पूरी तरह से इंग्लैंड पर हावी हो गया और अंतिम 10 ओवरों में पांच विकेट गंवाने से उनके मध्यक्रम की कमजोरियां एक बार फिर उजागर हो गईं.