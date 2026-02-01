हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान से पहले वर्ल्ड कप में कई टीमें कर चुकी हैं मैचों का बहिष्कार, जानें तब क्या रहा था ICC का फैसला 

पाकिस्तान से पहले वर्ल्ड कप में कई टीमें कर चुकी हैं मैचों का बहिष्कार, जानें तब क्या रहा था ICC का फैसला 

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया है. इससे पहले भी कई टीमें ऐसा कर चुकी हैं. तो आइए जानते हैं कि उस वक्त ICC का फैसला क्या था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 01 Feb 2026 11:46 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी. रविवार (01 फरवरी) को पाकिस्तान सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में बताया गया कि उनकी टीम आगामी टी20 विश्व कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. 

आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है कि जब किसी टीम ने वर्ल्ड के मैच का बहिष्कार किया हो, बल्कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड जैसी टीमें भी वर्ल्ड कप मुकाबलों का बॉयकॉट कर चुकी हैं. तो आइए जानते हैं कि उस वक्त आईसीसी का क्या फैसला आया था.

1996 और 2003 में हुआ था बहिष्कार 

दरअसल, 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमों ने सुरक्षा कारणों के चलते श्रीलंका का दौरा नहीं किया था. इसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने राजनीतिक कारण के चलते जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा न्यूजीलैंड ने नैरोबी में केन्या के खिलाफ एक ग्रुप मैच छोड़ दिया था. आईसीसी की तरफ से इन सभी टीमों को बहिष्कार की अनुमति दी गई थी. इसके साथ सभी टीमों को उनका केंद्रीय राजस्व भी मिला था और उन्हें दंडित नहीं किया गया क्योंकि यह सरकारी आदेश के तहत हुआ था. 

पाकिस्तान ने भी जारी करवाया सरकारी आदेश 

गौर करने वाली बात यह है 2026 टी20 वर्ल्ड कप में मैच का बहिष्कार करने के लिए भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से ही एलान किया गया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस मामले में सरकार का सहारा लेते हुए किसी भी तरह के दंड से बच सके.

नॉकआउट में हो सकती है भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत 

15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला जाना था. इस मैच में खेलने से तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, लेकिन दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में भिड़ंत हो सकती है. अगर नॉकआउट में दोनों टीमें सामने आती हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है. 

Published at : 01 Feb 2026 11:45 PM (IST)
