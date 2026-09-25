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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट70 गेंद में चाहिए थे सिर्फ 67 रन, फिर भी हार गया इंग्लैंड, श्रीलंका ने चटाई धूल

70 गेंद में चाहिए थे सिर्फ 67 रन, फिर भी हार गया इंग्लैंड, श्रीलंका ने चटाई धूल

श्रीलंका ने दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हरा दिया. तीन मैचों की ODI सीरीज अब एक-एक से बराबरी पर है. कुसल मेंडिस ने शतक लगाया, जबकि जोस बटलर मैच के दौरान चोटिल हो गए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Sep 2026 06:58 AM (IST)
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श्रीलंका ने दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हरा दिया है. इसी के साथ तीन मैचों की ODI सीरीज एक-एक से बराबरी पर आ खड़ी हुई है. हेडिंग्ली मैदान पर खेले गए मैच में कुसल मेंडिस की शतकीय पारी के दम पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 321 रन बनाए थे. चोटिल जोस बटलर की इंग्लैंड को खूब कमी खली, जो मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 305 रन बना पाई.

हेडिंग्ली मैदान पर पिछले 24 साल से श्रीलंका, मेजबान इंग्लैंड को वनडे में हराता आ रहा है. आखिरी बार इस मैदान पर इंग्लैंड को श्रीलंका पर साल 2002 में जीत मिली थी. 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन श्रीलंका हर बार इंग्लैंड को उसी के घर में चूल चटाकर चली जाती है. इस मुकाबले में बल्लेबाजी में कुसल मेंडिस और गेंदबाजी में दुनिथ वेल्लागे ने कमाल कर दिया. 

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कुसल मेंडिस ने 100 गेंद में 121 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के भी लगाए. उनके अलावा कामिंदु मेंडिस ने 54 रन और पवन रत्नायके ने 48 रनों का योगदान दिया. श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अंतिम 10 ओवरों में तेजतर्रार बल्लेबाजी की और 88 रन जोड़ दिए. 321 रन, श्रीलंका का इंग्लैंड की धरती पर तीसरा सबसे बड़ा वनडे स्कोर भी है.

99 पर हो गए थे आउट!

कुसल मेंडिस 99 रन के स्कोर पर आउट करार दिए गए थे. 31वें ओवर में जैमी ओवरटन गेंदबाजी करने आए, ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद, बैट के बहुत पास से होकर गुजरी और कुछ आवाज होने पर इंग्लैंड के विकेटकीपर और गेंदबाज ने अपील कर दी. अंपायर ने भी मेंडिस को आउट करार दिया लेकिन मेंडिस जानते थे कि वह नॉट-आउट हैं. जब अल्ट्रा-एज का सहारा लिया गया, तो कोई स्पाइक नहीं दिखा. नॉट-आउट दिए जाने के अगली ही गेंद पर चौका लगाकर कुसल मेंडिस ने अपना शतक पूरा किया.

जोस बटलर चोटिल

जोस बटलर नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए और धुआंधार अंदाज में बैटिंग कर रहे थे. उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए अपनी फिफ्टी पूरी की, लेकिन 38वें ओवर में बटलर को बाएं पैर में दिक्कत होने लगी और उन्हें लंगड़ा कर चलते देखा गया. बटलर दर्द के कारण उसी ओवर में मैदान से बाहर आ गए थे.

जब इंग्लैंड की हालत खराब होने लगी और उसे अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए 20 रन बनाने थे. उससे कुछ गेंद पहले ही जैमी ओवरटन आउट हुए, जिसके बाद बटलर ने दोबारा बल्लेबाजी करने का निर्णय किया. बटलर आए तो सही, लेकिन बड़े शॉट नहीं लगा पाए और 69 रन बनाकर आउट हो गए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Jos Buttler Kusal Mendis Sri Lanka Vs England SL Vs ENG
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