भारत ने जीता टॉस, प्रिंस यादव की एंट्री, इंग्लैंड की पहले बैटिंग; जानें कैसी है प्लेइंग इलेवन

नॉटिंघम में खेले जा रहे तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की टीम में एंट्री हुई है. वहीं इंग्लैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

जानें टॉस के बाद क्या बोले भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर?

टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे." वहीं पिछले मैच में करीबी हार और गेंदबाजों पर भरोसा जताने पर अय्यर ने कहा, "हां, मुझे लगता है कि वह बस एक छोटी सी चूक थी, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था, और आपको निश्चित रूप से अपने गेंदबाज का समर्थन करना चाहिए. वह थोड़ा ज्यादा सोच रहा है, लेकिन मुझे पता है कि हर कोई ऐसे दौर से गुजरता है. लेकिन लड़के फिर भी पूरे जोश में हैं. मैंने उनसे बात की। बेशक, हर खिलाड़ी अपने जीवन में इस दौर से गुजरता है। इसलिए, यह उनके लिए और टीम के लिए भी एक बेहतरीन सीख थी."

पिछले मैच की सकारात्मक बातों और पिच के बारे में अय्यर ने कहा, निश्चित रूप से, देखने से तो ऐसा लगता है कि यह एक शानदार विकेट है. और हां, एक तरफ गेंदबाज़ी में कौशल कम है, इसलिए हम इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वे कैसे बल्लेबाजी करते हैं.

जानें टॉस के बाद क्या बोले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक?

हैरी ब्रूक ने टॉस जीतने के बाद कहा, सच कहूं तो हम थोड़े असमंजस में थे. मुझे खुशी है कि मैंने टॉस हारा, लेकिन हम बल्लेबाजी करना चाहते थे. पिछले मैच में इंग्लैंड के प्रदर्शन पर ब्रूक ने कहास हां, मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार था. मुझे लगा कि हमने बेहतरीन फील्डिंग की और फिर गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की, खासकर मध्य ओवरों में, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम सुधार करना चाहते थे, और फिर बल्लेबाजी करके उनके सामने रन बनाना शानदार था.

दोनों सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद दिखाए गए जज्बे पर ब्रूक ने कहा, हां मैंने यह कई बार कहा है. इस टीम के साथ, ऐसा कभी नहीं लगता कि हम मैच से बाहर हो गए हैं. मुझे लगता है कि हमारी टीम में बेहतरीन संतुलन है. और हां, हम लंबे समय तक मैचों में टिके रहने में कामयाब रहे.

तीसरे टी20 मैच के महत्व पर उन्होंने कहा, भारत और किसी भी देश के खिलाफ हर मैच बड़ा होता है. इसलिए, हम यहां आकर खुश हैं. हम एक मजबूत टीम के खिलाफ एक और चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक हैं. और हां, उम्मीद है कि हम 2-0 से जीत हासिल कर लेंगे.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग

भारत की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती