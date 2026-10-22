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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: स्टेडियम आकर मैच देखने के लिए बेचा बहन का फोन, लिटिल फैन का पोस्टर वायरल

Watch: स्टेडियम आकर मैच देखने के लिए बेचा बहन का फोन, लिटिल फैन का पोस्टर वायरल

इंग्लैंड-श्रीलंका मैच के दौरान एक छोटे फैन का पोस्टर वायरल हुआ, जिस पर उसने इन सीटों के लिए अपनी बहन का फोन बेचने की बात लिखी थी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 22 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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क्रिकेट मैच देखने के लिए फैंस कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन एक छोटे फैन के पोस्टर ने सबका ध्यान खींच लिया. स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे इस बच्चे ने अपने पोस्टर पर लिखा कि उसने इन सीटों पर बैठकर मैच देखने के लिए अपनी बहन का फोन बेच दिया. पोस्टर पर लिखी इस बात ने लोगों को हैरान कर दिया और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

ये मुकाबला 22 अक्टूबर को रावलपिंडी में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया. इसी मैच के दौरान एक छोटे फैन का पोस्टर चर्चा में आया, जिस पर लिखा था कि उसने इन सीटों के लिए अपनी बहन का फोन बेच दिया.

बच्चे के पोस्टर पर लिखा था, आई सोल्ड माय सिस्टर फोन फॉर दीज सीट्स. पोस्टर की ये लाइन लोगों का ध्यान खींच रही है. बच्चे ने अपनी बात ऐसे अंदाज में लिखी कि तस्वीर देखते ही लोग इस पर गौर करने लगे.

लिटिल फैन का पोस्टर हुआ वायरल

क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस अक्सर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए पोस्टर लेकर पहुंचते हैं. इन पोस्टर पर कभी मजेदार संदेश लिखे होते हैं, तो कभी खिलाड़ियों के लिए खास बातें. इस बच्चे का पोस्टर भी अपनी अलग लाइन की वजह से चर्चा में आ गया है.

सोशल मीडिया पर चर्चा में आया पोस्टर

बच्चे के पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जहां इसने लोगों का ध्यान खींचा. पोस्टर पर लिखी बात ने इसे खास बना दिया. स्टेडियम में मैच देखने के लिए बहन का फोन बेचने वाली इस लाइन की वजह से छोटा फैन चर्चा में आ गया.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
England Vs Sri Lanka Little Fan Viral Poster
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