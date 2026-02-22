हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटENG vs SL: गेंदबाज हिट तो बल्लेबाज फ्लॉप, सुपर-8 का पहला मैच हारा श्रीलंका; लो स्कोरिंग मुकाबले में इंग्लैंड ने किया चमत्कार

ENG vs SL: गेंदबाज हिट तो बल्लेबाज फ्लॉप, सुपर-8 का पहला मैच हारा श्रीलंका; लो स्कोरिंग मुकाबले में इंग्लैंड ने किया चमत्कार

ENG vs SL Highlights: इंग्लैंड ने केवल 146 रन बनाए थे, लेकिन श्रीलंका अपने घर पर खेलते हुए भी सुपर-8 का मैच नहीं जीत पाया. इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने जमकर कहर बरपाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Feb 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

England vs Sri Lanka Highlights Super 8: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रनों से हराकर चौंका दिया है. जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स ने गेंदबाजी में ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एक ना चली. कप्तान दासुन शनाका ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन निश्चित हार को टाल नहीं पाए. पल्लेकेले स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे. जवाब में श्रीलंकाई टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 95 रनों पर ऑलआउट हो गई.

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय श्रीलंका पर भारी पड़ा. श्रीलंका की बात करें या इंग्लैंड की, पूरे मैच में गेंदबाजों का ही दबदबा रहा, इसलिए दोनों पारियों में कुल मिलाकर 19 विकेट गिरे. शुरुआत में ही विल जैक्स और जोफ्रा आर्चर ने लगातार श्रीलंकाई टीम को झटके दिए, जिससे वह उबर ही नहीं पाया.

इंग्लैंड का चमत्कार

सुपर-8 में इंग्लैंड के लिए यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है. श्रीलंका अपने घर पर खेल रहा था, उसकी टीम परिस्थितियों को बेहतर जानती थी. वहीं इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग करते हुए 146 रन ही बना सकी थी. यहां तक सबकुछ अंग्रेजों के खिलाफ ही जा रहा था, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तो इंग्लिश टीम श्रीलंका से कहीं बेहतर साबित हुई.

जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स का शुरुआती स्पेल इतना घातक रहा कि श्रीलंका टीम के 5 विकेट मात्र 34 के स्कोर तक गिर चुके थे. कप्तान दासुन शनाक लड़ाई लड़ते रहे और 24 गेंदों में 30 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. उन्हें बल्लेबाजी में दूसरे छोर से साथ नहीं मिला.

इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए, वहीं विल जैक्स 3 विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. आदिल रशीद और लियाम डॉसन ने भी दो-दो विकेट लिए. जेमी ओवर्टन भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

यह भी पढ़ें:

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सुपर-8 मैच से पहले प्रयागराज में महा आरती, टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Vs England SL Vs ENG Will Jacks T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ENG vs SL: गेंदबाज हिट तो बल्लेबाज फ्लॉप, सुपर-8 का पहला मैच हारा श्रीलंका; लो स्कोरिंग मुकाबले में इंग्लैंड ने किया चमत्कार
गेंदबाज हिट तो बल्लेबाज फ्लॉप, सुपर-8 का पहला मैच हारा श्रीलंका; लो स्कोरिंग मुकाबले में इंग्लैंड ने किया चमत्कार
क्रिकेट
IND vs SA Super-8 Live Score: अहमदाबाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
LIVE: अहमदाबाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से लिया गुरुमंत्र, टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खुला है खाता
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से लिया गुरुमंत्र
क्रिकेट
'आपकी फीलिंग की परवाह...', फिर टूटा स्मृति मंधाना का दिल! इमोशनल नोट लिखकर दुनिया को दिया खास संदेश
'आपकी फीलिंग की परवाह...', फिर टूटा स्मृति मंधाना का दिल! लिखा इमोशनल नोट
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget