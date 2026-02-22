ENG vs SL: श्रीलंका का करिश्माई प्रदर्शन, इंग्लैंड को 146 रनों पर रोका; दुनिथ वेल्लालागे की स्पिन में फंसे अंग्रेज
England vs Sri Lanka Super-8: बड़े-बड़े पावर हिटर्स से लैस इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के सामने रन बनाने के लिए तरसती दिखी. फिल साल्ट ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए. उनके अलावा किसी भी बल्लेबाज की एक न चली.
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में आज इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने हैं. इंग्लैंड की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी तो श्रीलंकाई गेंदबाजों ने के सामने उसके बल्लेबाजों की एक न चली. श्रीलंकाई गेंदबाजों ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 146 रनों पर रोक दिया. इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट ने 40 गेंद में 62 रनों की पारी खेली. लेकिन उनके अलावा कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज कमाल नहीं कर सका. श्रीलंका के लिए दुनिथ वेल्लालागे ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर तीन विकेट चटकाए.
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी की. पावरप्ले में 2 विकेट चटकाए और स्कोर सिर्फ 37 तक जाने दिया. फिल साल्ट को छोड़कर इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका. जोस बटलर 14 गेंद में 07, जैकब बेथेल 04 गेंद में 03, टॉम बैंटन 07 गेंद में 06 रन बनाकर आउट हुए.
एक तरफ सभी बल्लेबाज आउट हो रहे थे तो दूसरी तरफ फिल साल्ट आसानी से रन बना रहे थे. 8वें ओवर में 49 रनों पर 3 विकेट गिरे तो सभी की उम्मीदें कप्तान हैरी ब्रूक पर टिकी थीं, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया. कप्तान ब्रूक 07 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद सैम कर्रन 11 गेंद में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
फिल साल्ट ने इस दौरान अर्धशतक जड़ा. साल्ट ने 40 गेंद में 62 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले. अंत में विल जैक्स ने महत्वपूर्ण 21 रन बनाए. 14 गेंद की अपनी पारी में जैक्स ने 4 चौके जड़े. जैमी ओवरटन ने अंतिम ओवर में छक्का लगाकर स्कोर 140 के पार पहुंचाया. वह 10 गेंद में एक छक्के के साथ 10 रनों पर नाबाद रहे.
श्रीलंका के लिए स्पिनर दुनिथ वेल्लालागे ने 3 विकेट चटकाए. वहीं तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने 4 ओवर में 25 रन देकर दो विकेट झटके. इसके अलावा स्पिनर महीषा थीक्ष्णा ने 4 ओवर में 21 रन देकर दो विकेट लिए. तेज गेंदबाज दुश्मांता चमीरा को भी एक विकेट मिला.
