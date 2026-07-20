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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड सीरीज खत्म, अब जिम्बाब्वे में धमाल मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी? जानिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

इंग्लैंड सीरीज खत्म, अब जिम्बाब्वे में धमाल मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी? जानिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम ब्रिटेन दौरे पर सिर्फ एक मैच जीत सकी. टीम इंडिया को आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा, और एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ. अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे से भिड़ेगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 20 Jul 2026 08:00 PM (IST)
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इंग्लैंड दौरे की निराशा को पीछे छोड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम का अगला पड़ाव जिम्बाब्वे है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया 23 जुलाई से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस दौरे पर सबसे ज्यादा नजरें युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी, जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा. इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. टी20 सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ हुई, लेकिन आखिरी दो मुकाबले हारने के कारण टीम सीरीज गंवा बैठी. अब भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर नई शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी.

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सभी की नजरें

जिम्बाब्वे दौरे पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें मौका मिला था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से खास प्रभाव नहीं छोड़ सके. ऐसे में यह दौरा उनके लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर होगा.

एक पारी बदल सकती है करियर

क्रिकेट में एक शानदार पारी किसी खिलाड़ी की किस्मत बदल सकती है. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल और अंडर-19 क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखा चुके हैं. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें अभी लंबी पहचान बनानी है. जिम्बाब्वे दौरे पर उनके पास अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने का मौका होगा.

श्रेयस अय्यर के सामने भी बड़ी चुनौती

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के साथ कप्तानी की शुरुआत करने वाले अय्यर अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत हासिल कर टीम को नई दिशा देना चाहेंगे.

इन खिलाड़ियों से रहेंगी बड़ी उम्मीदें

इंग्लैंड सीरीज की नाकामी को पीछे छोड़ भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश करेंगे. वहीं गेंदबाजी में मयंक यादव की रफ्तार और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

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भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल:

पहला टी20- 23 जुलाई 2026. शाम 4:30 बजे
दूसरा टी20- 25 जुलाई 2026. शाम 4:30 बजे
तीसरा टी20- 26 जुलाई 2026. शाम 4:30 बजे

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Published at : 20 Jul 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
ODI England Vs India CRICKET Vaibhav Sooryavanshi
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