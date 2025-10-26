हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंग्लैंड के 56 रन पर गिरे 6 विकेट, फिर हैरी ब्रूक ने खेली खूंखार पारी, अकेले ही जड़ दिए 135 रन

इंग्लैंड के 56 रन पर गिरे 6 विकेट, फिर हैरी ब्रूक ने खेली खूंखार पारी, अकेले ही जड़ दिए 135 रन

Harry Brook Hundred Against New Zealand: इंग्लैंड की टीम वनडे और टी20 सीरीज खेलने न्यूजीलैंड गई है. पहले वनडे में हैरी ब्रूक के अलावा इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज न्यूजीलैंड के सामने पस्त हो गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 26 Oct 2025 12:58 AM (IST)
NZ vs ENG 1st ODI: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो गई है. इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई है. इस सीरीज का आज पहला मैच बे ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कीवी गेंदबाजों के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. इंग्लैंड के 56 के स्कोर पर ही 6 विकेट गिर गए. लेकिन कप्तान हैरी ब्रूक ने धमाकेदार पारी खेली और शानदार शतक जड़ा.

हैरी ब्रूक की ताबड़तोड़ पारी

न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम पलक झपकते ही ढेर हो गई. जेमी स्मिथ पहली ही गेंद पर विकेट गंवा बैठे. वहीं बेन डकेट और जो रूट भी दूसरे ही ओवर में आउट हो गए. जैकब बेथल, जॉस बटलर और सैम करन ने भी जल्दी ही विकेट गंवा दी. लेकिन इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और जेमी ओवरटन के बीच साझेदारी हुई. ओवरटन ने 54 गेंदों में 46 रन बनाए. वहीं ब्रूक ने 101 गेंदों में 135 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें इस बल्लेबाज ने 9 चौके  और 11 छक्के जड़े. इंग्लैंड की 223 रनों की पारी में ब्रूक के बल्ले से ही आधे से ज्यादा रन आए.

9 बल्लेबाजों ने बनाए 25 रन

न्यूजीलैंड में खेले जा रहे पहले वनडे में इंग्लैंड की टीम 25 रन पर ही ढेर हो जाती, अगर हैरी ब्रूक और जेमी ओवरटन इंग्लैंड की पारी को नहीं संभालते. इंग्लैंड के बाकी 9 बल्लेबाजों ने मिलकर 25 रन बनाए. बेन डकेट, जो रूट और जैकब बेथल केवल 2-2 रन ही बना सके. वहीं जॉस बटलर 4 रन और सैम करन 6 रन बनाकर आउट हुए. आखिर में आदिल रशीद ने 4 रन और ल्यूक वुड ने 5 रन बनाए. जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्स बिना खाता खोले ही आउट हो गए.

न्यूजीलैंड की धाकड़ गेंदबाजी

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बैकफुट पर डाला. कीवी गेंदबाजों में जकारी फौल्कस ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. जैकब डफी ने 3 विकेट, मैट हेनरी ने 2 विकेट और मिशेल सेंटनर को 1 विकेट मिला.

रोहित शर्मा के साथ सेल्फी से मचा बवाल! एक झटके में इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बढ़ गए हजारों फॉलोअर्स

Published at : 26 Oct 2025 12:58 AM (IST)
Tags :
ODI Cricket Harry Brook ENG Vs NZ
विश्व
बिहार
क्रिकेट
इंडिया
