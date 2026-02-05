पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा ये अंग्रेज दिग्गज, भारत के खिलाफ दिया जहरीला बयान; जानें क्या कहा

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के बाहर होने और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मुकाबला बॉयकॉट करना चर्चा में है. राजनीतिज्ञ गलियारों से लेकर क्रिकेट जगत में आगामी टी20 विश्व कप की चर्चा तेज है. बता दें कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इस बात का एलान किया गया था कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप तो खेलेगी, लेकिन 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी.

अब इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने जहरीला बयान देते हुए पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू कर दी है. वह इस मुद्दे पर बांग्लादेश का सपोर्ट करते नजर आए. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या अगर भारत भी दूसरे देश में खेलने से मना करता है, तो आईसीसी उसके खिलाफ भी ऐसा ही फैसला करता?

ICC का भारत के खिलाफ दूसरा रुख?

स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पोडकास्ट पर बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि क्या कोई टीम, खाकर भारत टूर्नामेंट से एक महीने पहले कहे कि उनकी सरकार दूसरे देश में खेलने की इजाजत नहीं देती, तो आईसीसी इसी नियम के तहत कहेगा कि हम आपको बाहर कर रहे हैं?

सभी को एक तराजू में तौला जाना चाहिए

आगे बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि सभी देशों को एक तराजू में तौला जाना चाहिए. बांग्लादेश, पाकिस्तान और टीम इंडिया को एक समान देखा जाना चाहिए. फिर आगे उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन ताकत भी जिम्मेदारी के साथ आती है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

पहले बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार किया. बांग्लादेश का इनकार मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद आया. बांग्लादेश के इनकार के बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप का हिस्सा बना लिया. इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए सपोर्ट दिखाते हुए भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया.