हर क्रिकेटर के लिए इंटरनेशनल डेब्यू जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होता है. सालों की मेहनत के बाद जब कोई खिलाड़ी पहली बार देश की जर्सी पहनता है, तो वही पल उसका सबसे खूबसूरत सपना बन जाता है. हालांकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन के साथ ऐसा नहीं हुआ. उनका डेब्यू यादगार बनने की बजाय एक बड़े विवाद की वजह बन गया और मैच खत्म होते ही उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

डेब्यू मैच में दिखाया दम, फिर मचा हंगामा

साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट से ओली रॉबिन्सन ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा. पहले ही मैच में उन्होंने गेंद से प्रभावित किया और विकेट भी लिए. सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर अचानक उनका नाम ट्रेंड करने लगा. वजह थी उनके कई साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट, जो लोगों को बेहद आपत्तिजनक लगे.

पुराने पोस्ट ने पलट दी कहानी

ये पोस्ट करीब 8-9 साल पुराने थे, जब रॉबिन्सन युवा उम्र में थे. उन पोस्ट्स में कुछ समुदायों और महिलाओं को लेकर गलत और असंवेदनशील बातें लिखी गई थीं. जैसे ही ये पोस्ट सामने आए, सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली. देखते ही देखते डेब्यू की खुशी विवाद में बदल गई.

ECB ने दिखाई सख्ती

मामला बढ़ने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बिना देर किए मामले की पड़ताल शुरू कर दी. टेस्ट मैच खत्म होते ही ओली रॉबिन्सन को टीम से सस्पेंड कर दिया गया. जांच पूरी होने के बाद उन्हें 8 मैचों के लिए बैन कर दिया गया और आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया. इस फैसले ने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी कि क्या पुराने पोस्ट के लिए इतनी कड़ी सजा सही थी.

माफी, पछतावा और राजनीति की एंट्री

विवाद के बाद रॉबिन्सन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. उन्होंने माना कि उस समय वे नासमझ थे और आज वे वैसा सोचते भी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शब्दों पर गहरा अफसोस है. इस मामले में ब्रिटेन की राजनीति भी कूद पड़ी. तत्कालीन प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने कहा कि बहुत पुराने ट्वीट्स के आधार पर किसी खिलाड़ी को सजा देना जरूरत से ज्यादा कठोर कदम हो सकता है.

करियर पर पड़ा असर

हालांकि कुछ समय बाद ओली रॉबिन्सन की इंग्लैंड टीम में वापसी हुई, लेकिन यह विवाद उनके करियर पर भारी पड़ गया. बीते कुछ सालों में उन्हें सीमित मौके ही मिल पाए और वह बस 20 टेस्ट मैच में शिरकत कर पाए. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 76 विकेट जरूर लिए, लेकिन टीम में स्थायी जगह बनाने में लगातार संघर्ष करना पड़ा.