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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय लड़की पर आया इंग्लैंड के जैकब बेथेल का दिल, जानें गर्लफ्रेंड के बारे में सबकुछ; वायरल हैं तस्वीरें

भारतीय लड़की पर आया इंग्लैंड के जैकब बेथेल का दिल, जानें गर्लफ्रेंड के बारे में सबकुछ; वायरल हैं तस्वीरें

Jacob Bethell Rumoured Girlfriend: इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर जैकब बेथेल की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. उनके साथ भारतीय लड़की है, दावा किया जा रहा है कि वह उनकी गर्लफ्रेंड है.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर जैकब बेथेल अपनी वायरल फोटो के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. वायरल फोटो में वह भारतीय लड़की के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. जैकब के साथ नजर आ रही लड़की कौन है? चलिए आपको बताते हैं.

सोशल मीडिया पर जैकब बेथेल की भारतीय लड़की के साथ दो फोटो वायरल हो रही हैं. एक में वह गले लगाते हुए पोज दे रहे हैं, अन्य में कथित रूप से जैकब लड़की को किस कर रहे हैं. हालांकि तस्वीरों में चेहरे साफ नहीं है. दावा किया जा रहा है कि जैकब इस भारतीय लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं. हालांकि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं या इससे आगे कुछ है? इसको लेकर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता.

कौन हैं जैकब बेथेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीरें Houseofankita नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई. इस पेज के अनुसार लड़की का पूरा नाम अंकिता पटेल है और वह मुंबई में रहती हैं. उनके इंस्टा पर 4 हजार के करीब फॉलोअर्स हैं. पेज के अनुसार अंकिता मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो सेलेब्रिटीज को तैयार करती हैं.

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इंग्लैंड क्रिकेट टीम के भविष्य कहे जाने वाले जैकब बेथेल ने अभी 7 टेस्ट, 21 वनडे और 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 496, 603 और 697 रन बनाए हैं. 22 वर्षीय बेथेल IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे, जिन्होंने लगातार अपना दूसरा खिताब जीता.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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England Cricket Team England Cricketer Jacob Bethell Cricketer Girlfriend
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