500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली

इंग्लैंड के एक क्रिकेटर ने बहुत अजीब कारण से संन्यास ले लिया है. करियर में 500 से भी अधिक विकेट लेने वाले क्रेग माइल्स ने 32 साल की उम्र में संन्यास लेकर दुनिया को हैरान कर दिया. पहले भी क्रिकेटर कम उम्र में रिटायरमेंट लेते रहे हैं, लेकिन माइल्स का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य के चलते वह संन्यास ले रहे हैं.

क्रेग माइल्स ने अपने 15 साल के करियर में इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में 239 मैच खेले और 512 विकेट लिए. इस ऐतिहासिक करियर के बाद संन्यास के लिए जो उन्होंने वजह बताई, वह बहुत चौंकाने वाली है. उन्होंने कहा कि संन्यास लेना बहुत भावुक फैसला है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें संन्यास लेना पड़ा है.

उन्होंने रिटायरमेंट पर स्टेटमेंट देते हुए कहा, "यह दुख की बात है, लेकिन मुझे इसपर गर्व भी है कि मैं अब प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकता हूं. यह मेरे लिए आससान फैसला नहीं है, खासतौर पर इसलिए कि पिछला कुछ समय मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है. मैंने संन्यास का फैसला इसलिए लिया, जिससे अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकूं."

क्रेग माइल्स दायें हाथ से गेंदबाजी करते थे, ग्लाउसेस्टरशायर के लिए खेले. साल 2011 मेंमाइल्स ने महज 16 साल की उम्र में अपने डोमेस्टिक डेब्यू मैच में उन्होंने 24 रन बनाने के साथ-साथ 2 विकेट लिए थे. उन्होंने अपना आखिरी मैच जून 2026 में टी20 ब्लास्ट लीग में खेला. अपने करियर के आखिरी मैच में उन्होंने 3 ओवर में 19 रन देकर एक विकेट लिया.

रिटायरमेंट की वजह पर आगे बात करते हुए क्रेग माइल्स ने कहा, "हाल का समय मैंने क्रिकेट से दूर बिताया है, जिसने मुझे खुद को बेहतर तरीके से जानने और क्रिकेट को समझने में मदद की है. हाल में मुझे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वैसी चुनौती और कठिनाइयां मैंने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थीं."

क्रेग के भाई एडम माइल्स भी क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन वो अपने फर्स्ट-क्लास करियर में केवल 5 मैच खेल पाए.

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