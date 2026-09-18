IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजोस बटलर ने रचा इतिहास, 15000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

जोस बटलर ने रचा इतिहास, 15000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

गुरुवार को खेले गए दूसरे T20 में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया. जोस बटलर ने 30 रन बनाए, लेकिन इस छोटी सी पारी के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया जो अभी तक कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया.

Written By : शिवम |  Updated at : 18 Sep 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

जोस बटलर ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ हुए दूसरे टी20 में 30 रन बनाए, हालांकि इस छोटी सी पारी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया. बता दें कि श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने 13वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर 6 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने अजेय बढ़त ली है.

146 रनों का पीछा करते हुए जोस बटलर और अनेऊरिन डोनाल्ड ने इंग्लैंड को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए 28 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी की. डोनाल्ड 21 रन बनाकर पांचवें ओवर में आउट हुए, बटलर अगले ओवर में पवेलियन लौट गए. उन्होंने 16 गेंदों में 1 छक्का और 4 चौकों की मदद से 30 रन बनाए.

T20 में 15000 रन बनाने वाले बने पहले बल्लेबाज

2009 से टी20 खेल रहे जोस बटलर ने गुरुवार को 30 रनों की पारी से अपने टी20 करियर के 15000 रन पूरे कर लिए हैं. वह टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के साथ 15 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 671 पारियों में 14999 रन बनाए हैं.

जोस बटलर ने टी20 में 528 मैच खेले हैं, जिनमे खेली 497 परियों में 35.46 की एवरेज के साथ 15000 रन बना लिए हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने 9 शतक और 107 अर्धशतक लगाए हैं.

यह भी पढ़ें- ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल

टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

  1. जोस बटलर- 15000 
  2. कीरोन पोलार्ड- 14999 
  3. एलेक्स हेल्स- 14581 
  4. क्रिस गेल- 14562 
  5. डेविड वार्नर- 14284

छठे नंबर पर विराट कोहली

भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जो ओवरऑल लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. कोहली ने 430 मैचों में खेली 413 पारियों में 14218 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 10 शतक और 118 अर्धशतक लगाए हैं.

यह भी पढ़ें- अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा ने खोला 'ॐ नमः शिवाय' सेलिब्रेशन का राज

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Jos Buttler T20 Record
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गंभीर ने हार्दिक पांड्या की वापसी पर जो कहा, सुनकर खुश हो जाएंगे फैंस
गंभीर ने हार्दिक पांड्या की वापसी पर जो कहा, सुनकर खुश हो जाएंगे फैंस
क्रिकेट
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
क्रिकेट
आज एशियन गेम्स में क्वार्टरफाइनल खेलेगी टीम इंडिया, कब और कहां देखें लाइव?
आज एशियन गेम्स में क्वार्टरफाइनल खेलेगी टीम इंडिया, कब और कहां देखें लाइव?
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
इंडिया
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
इंडिया
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
पंजाब
अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान
अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget