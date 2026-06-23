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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का एलान, इन 3 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का एलान, इन 3 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इंग्लैंड ने इस घरेलू सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का एलान किया. जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्स और लियाम लिविंगस्टोन को जगह नहीं मिली.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 23 Jun 2026 10:08 PM (IST)
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भारत के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने 17 सदस्यीय टीम का एलान किया. इस टीम में तीन स्टार खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. स्पिन ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन, तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेमी ओवरटन और ब्रायडन कार्स भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं दिखेंगे. हैरी ब्रूक को टीम की कमान सौंपी गई है. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. 

पहली बार इंग्लैंड टीम में चुने गए जेम्स कोल्स

इंग्लैंड की टी20 टीम में जॉर्डन कॉक्स, सोनी बेकर और साकिब महमूद की वापसी हुई है. ये तीनों खिलाड़ी इस साल की शुरुआत में खेले गए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे. 22 साल के जेम्स कोल्स 2026 मेंस हंड्रेड प्रतियोगिता में सबसे महंगे खिलाड़ी थे. वह एसए20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और इंग्लैंड लायंस के लिए खेल चुके हैं. कोल्स ने अपने टी20 करियर की 71 पारियों में 28.60 की औसत के साथ 1,373 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. 

टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 1 जुलाई को रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा, जिसके बाद ओल्ड ट्रेफर्ड 4 जुलाई को दूसरे मुकाबले की मेजबानी करेगा. सीरीज का तीसरा मैच 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. चौथा टी20 मुकाबला काउंटी ग्राउंड पर 9 जुलाई को आयोजित होगा. वहीं टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 11 जुलाई को द रोज बाउल में खेला जाएगा.

भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम- हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड.

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--आईएएनएस

 

आरएसजी

 

Published at : 23 Jun 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
India Vs England England Cricket Team Jos Buttler Harry Brook IND VS ENG
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