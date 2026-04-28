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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने किया अपनी टीम का एलान, 18 वर्षीय खिलाड़ी का हुआ सेलेक्शन

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने किया अपनी टीम का एलान, 18 वर्षीय खिलाड़ी का हुआ सेलेक्शन

इंग्लैंड ने अनकैप्ड खिलाड़ी टिली कोर्टिन कोलमैन को टी20 वर्ल्ड कप टीम में चुना है. वहीं इसी वोंग और डरहम की लॉरेन फाइलर को भी पहली बार टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह मिली है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 28 Apr 2026 11:06 PM (IST)
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इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मंगलवार को इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टीम का एलान किया. इस टीम की कमान सीनियर ऑलराउंडर नैट स्काइवर ब्रंट को सौंपी गई है. स्काइवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड की यही टीम मई-जून में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी हिस्सा लेगी, जिसके बाद टी20 विश्व कप खेला जाएगा. यह स्काइवर ब्रंट का सातवां टी20 विश्व कप होगा. 

भारतीय महिला टीम तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच मई के आखिर या जून की शुरुआत में होने हैं जबकि टेस्ट मैच 10 से 13 जुलाई तक होगा. यह इस प्रतिष्ठित मैदान पर इंग्लैंड की महिला टीम के मैच की 50वीं वर्षगांठ का मौका भी है. 

इंग्लैंड टीम में नया नाम 18 वर्षीय सरे की स्पिनर टिली कोर्टिन कोलमैन हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करेंगी. साथ ही वारविकशर की इसी वोंग और डरहम की लॉरेन फाइलर को भी पहली बार टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह मिली है. सरे की डैनी वाट हॉज अपने आठवें टी20 विश्व कप में खेलेंगी. समरसेट की चार्जी डीन टीम की उप कप्तान होंगी जबकि हैंपशर की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी.

खेल और मनोरंजन जगत के कई सितारों ने एक अनोखी फिल्म के जरिए इन 15 नाम की घोषणा की. टी20 विश्व कप टीम के अलावा चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और उसके बाद न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ होने वाली दो टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भी टीम घोषित कर दी है.

2026 टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की महिला टीम- नैट स्काइवर ब्रंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, टिली कोर्टिन कोलमैन, चार्ली डीन, सोफिया डंकली, सोफी एकलेस्टोन, लॉरेन फाइलर, डैनी गिब्सन, एमी जोन्स, फ्रेया केम्प, हीथर नाइट, लिन्से स्मिथ, इसी वोंग और डैनी वाट हॉज.

Published at : 28 Apr 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
England Women Cricket Team England T20 World Cup 2026 Women T20 World Cup
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