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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे टेस्ट में भी उड़ी पाकिस्तान की धज्जियां, 50 रन नहीं बना पाई आधी टीम; बाबर भी फ्लॉप

तीसरे टेस्ट में भी उड़ी पाकिस्तान की धज्जियां, 50 रन नहीं बना पाई आधी टीम; बाबर भी फ्लॉप

इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है. पहली पारी में पाकिस्तान की आधी टीम 48 रन पर पवेलियन लौट गई, बाबर आजम भी फ्लॉप रहे.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Sep 2026 05:19 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड दौरा अभी तक शर्मनाक रहा है. तीसरे टेस्ट से पहले पीसीबी ने 7 बदलाव किए, कोच बदलें लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला. एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ गई, आधी टीम मिलकर 50 रन भी नहीं बना पाई. कप्तान बाबर आजम क्लीन बोल्ड हुए, जो सिर्फ 7 ही रन बना पाए.

आज से शुरू हुए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सैम अयूब और आजान अवेस अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए, अयूब तीसरे ही ओवर में ओली रॉबिन्सन की गेंद पर एलबीडबल्यू आउट हुए. वह खाता भी नहीं खोल पाए. जोफ्रा आर्चर ने अवेस (9) को पवेलियन भेजा. 9वें ओवर में 24 के स्कोर पर पाकिस्तान को तीसरा झटका लगा, अब्दुला शफीक 3 रन बनाकर आउट हो गए. अगले ही ओवर में शान मसूद (5) भी चलते बने. पांचवें नंबर पर आए बाबर भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए.

48 पर आधी टीम लौटी पवेलियन

बाबर आजम और सऊद शकील की जोड़ी से पाकिस्तान को उम्मीदें थी, लेकिन वो भी जल्दी टूट गई. 15वें ओवर में जोश टंग ने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया, जो सिर्फ 7 रन बना पाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Sep 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
England Vs Pakistan Babar Azam ENG Vs PAK Test
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