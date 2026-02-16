हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर होते-होते बचा, इटली ने इंग्लैंड के छुड़ाए पसीने; सांसें रोक देने वाला हुआ मुकाबला

इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर होते-होते बचा, इटली ने इंग्लैंड के छुड़ाए पसीने; सांसें रोक देने वाला हुआ मुकाबला

ENG vs ITA T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर होते-होते बच गया. इंग्लैंड को हराने से इटली की टीम मानिए सिर्फ एक कदम दूर रह गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 Feb 2026 06:42 PM (IST)
ENG vs ITA T20 World Cup 2026 Highlights: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होने से टल गया. टूर्नामेंट का 29वां लीग मैच इंग्लैंड और इटली के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया. सांसें रोक देने वाले मुकाबले में इंग्लैंड ने इटली के खिलाफ 24 रनों से जीत दर्ज की. इटली से पहले नेपाल की टीम भी इंग्लैंड को बड़ी चुनौती दे चुकी है. 

सांसें रोक देने वाले मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 202/7 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए विल जैक्स ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 53* रन बोर्ड पर लगाए.

रन चेज के लिए उतरी इटली की टीम 20 ओवर में 178 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए बेन मैनेंटी ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 25 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 60 रन ठोके. उनकी पारी टीम को जीत तो नहीं दिला सकी, लेकिन मुकाबले में एक वक्त ऐसा जरूर आ गया था कि जब लगने लगा था कि यहां से इटली के लिए जीत पूरी तरह से मुमकिन है. 

आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 30 रन

अंतिम के 2 ओवरों में इटली को जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की दरकार थी. यहां से टीम के लिए जीत बिल्कुल आसान इसलिए दिख रही थी क्योंकि टीम को 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे, लेकिन 18वें ओवर में 21 रन बन गए थे. इसके बाद लगा कि अब 2 ओवर में 30 रन बनाकर इटली आसानी से जीत दर्ज कर लेगी. 

लेकिन 19वां ओवर लेकर आए सैम कर्रन ने इंग्लैंड की वापसी करवाई. उन्होंने अपने ओवर में सिर्फ 05 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया. कर्रन के इस ओवर ने इंग्लैंड को लगभग जीत की पटरी पर ला दिया था. अब अंतिम ओवर में इटली को 25 रन बनाने थे. लेकिन टीम आखिरी ओवर में कोई रन नहीं बना सकी और बचे हुए 2 विकेट गंवाकर ऑलआउट हो गई.

इंग्लैंड ने सुपर-8 में रखा कदम

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सुपर-8 में कदम रख दिया है. अब ग्रुप-सी से सुपर-8 की दोनों टीमें वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के रूप में मिल गई हैं.

Published at : 16 Feb 2026 06:27 PM (IST)
England Vs Italy T20 World Cup 2026
