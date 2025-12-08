ब्रिसबेन टेस्ट में इंग्लैंड को मिली शर्मनाक हार, कोच ब्रैंडन मैक्कुलम ने दिया हैरतअंगेज बयान

The Ashes Series 2025-26: इंग्लैंड क्रिकेट टीम पिछले 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर आखिरी बार 2010-11 में कोई टेस्ट मैच जीती थी. इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 17 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें इंग्लिश टीम एक भी टेस्ट मैच अपने नाम करने में असफल रही है. इन 17 मुकाबले में से 15वीं हार ब्रिसबेन में खेले गए डे-नाइट टेस्ट में मिली. हालांकि, टीम के हेड कोच ब्रैंडन मैक्कुलम ने इस हार की जो वजह बताई है, उसने तो सबको हैरान कर दिया है. मैक्कलम का कहना है कि टीम ने इस मैच के लिए जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली थी.

एशेज सीरीज 2025-26 का लेखा-जोखा

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 2025-26 एशेज सीरीज की शुरुआत पर्थ से हुई थी. इस सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को महज 2 दिन में करारी शिकस्त दे दी थी. इसके 12 दिन बाद दूसरा मुकाबला ब्रिसबेन में डे-नाइट यानी पिंक बॉल से खेला गया. हालांकि, ये मुकाबला चौथे दिन तक चला लेकिन नतीजा पर्थ टेस्ट वाला ही रहा. इस मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर लगातार इंग्लैंड की 17 टेस्ट में से 15वीं हार मिली, जबकि दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रही है.

ब्रिसबेन टेस्ट में हार के बाद मैक्कुलम का हैरतअंगेज बयान

एशेज सीरीज 2025-26 में शुरुआती दोनों मैचों में मिली हार के बाद इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदें मुश्किल लग रही है और इस पर हेड कोच मैक्कुलम सवालों के घेरे में हैं. ब्रिसबेन टेस्ट में जितना खराब इंग्लैंड का प्रदर्शन था, उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज बयान कोच ब्रैंडन मैक्कुलम ने दिया. इंग्लिश टीम को मिली हार के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए मैक्कुलम ने कहा, “हम शायद आज रात बीयर पियेंगे. मुझे लगता है कि इस मैच में आने से पहले हमने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली थी. हमने लगातार 5 दिन बेहद कड़ी ट्रेनिंग की थी और कभी-कभी जब आप मुकाबले की तैयारी में रहते हो, जैसे कि हम हैं, तो कभी-कभी ऐसे मौके पर सबसे अहम होता कि आप तरोताजा महसूस करो.”

"Leading into this Test match, I actually think we over prepared to be honest."



- Brendon McCullum talks about England's approach heading into Brisbane and whether it'll change for Adelaide #Ashes pic.twitter.com/YII0f9slli — 7Cricket (@7Cricket) December 7, 2025

इंग्लैंड ने 12 दिन के ब्रेक के बाद छोड़ा प्रैक्टिस मैच

इंग्लैंड की तैयारी का जहां तक सवाल है तो सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर को शुरू हुआ और 22 नवंबर को खत्म भी हो गया था. इसके बाद दूसरा मैच 4 दिसंबर से शुरू हुआ यानी इस दौरान इंग्लिश टीम को 12 दिन का ब्रेक मिला था. भले ही, मैक्कुलम लगातार 5 ट्रेनिंग सेशन की बात करें लेकिन इस दौरान इंग्लैंड के पास एक डे-नाइट प्रैक्टिस मैच खेलने का मौका भी था लेकिन स्टोक्स और मैक्कलम की जोड़ी ने इसमें हिस्सा लेने के बजाए आराम करने का फैसला किया था.