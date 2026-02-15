टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो खाता तक नहीं खोल पाए. अभिषेक का नाम उन खिलाड़ियों की लिस्ट में जुड़ गया है, जो अपने पहले 2 टी20 मैचों में बिना कोई रन बनाए आउट हो गए हैं. वो दुनिया के ऐसे तीसरे और भारत के दूसरे क्रिकेटर हैं, जो अपने पहले दो टी20 वर्ल्ड कप मैचों में खाता तक नहीं खोल सके हों.

अभिषेक शर्मा दुनिया के ऐसे तीसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने पहले दो टी20 वर्ल्ड कप मैचों में कोई रन नहीं बनाया. उनसे पहले भारत के आशीष नेहरा और बांग्लादेश के इमरुल काएस के साथ ऐसा हो चुका है. आशीष नेहरा और इमरुल काएस तो अपने टी20 वर्ल्ड कप में कोई रन भी नहीं बना सके. अभी तक अभिषेक भी ऐसा नहीं कर पाए हैं.

अभिषेक शर्मा ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप मैच यूएसए के साथ खेला था, जिसमें वो अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. उसके बाद बीमार होने के कारण वो नामीबिया के साथ मैच में नहीं खेल पाए. उसके बाद उनकी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वापसी हुई, लेकिन यहां वो 4 गेंद में बिना खाता खोले आउट हो गए.

अभिषेक शर्मा बनाम पाकिस्तान

पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टी20 मैचों में अभिषेक 52.50 के शानदार औसत से 105 रन बना चुके थे. मगर 4 पारियों में अब उनके नाम पाक टीम के खिलाफ 110 रन हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उनका औसत गिरकर 27.5 पर आ गया है. पिछली 5 टी20 पारियों में अभिषेक शर्मा केवल 98 रन बना सके हैं और तीन बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं.

