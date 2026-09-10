IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान किशन की ईस्ट जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब, मैच ड्रॉ होने पर क्यों मिली ट्रॉफी?

ईशान किशन की ईस्ट जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब, मैच ड्रॉ होने पर क्यों मिली ट्रॉफी?

Duleep Trophy 2026 Final: ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के बीच खेला गया दलीप ट्रॉफी का फाइनल ड्रॉ पर समाप्त हुआ. लेकिन इसके बाद भी ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन विजेता बनी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने 2026 दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. वेस्ट जोन के खिलाफ खेला गया मुकाबला पांचवें दिन (10 सितंबर) ड्रॉ पर समाप्त हुआ. लेकिन इसके बाद भी ईस्ट जोन की टीम को विनर घोषित किया गया. टीम के लिए दोनों पारियों में दमदार बैटिंग करने वाले ईशान किशन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया. पहली पहली पारी में ईशान ने 30 चौके और 7 छक्के लगाकर 270 रन बनाए थे. दूसरी पारी में उनके बल्ले से 80 रनों की पारी निकली थी, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. 

मुकाबले में पूरी तरह से ईस्ट जोन का दबदबा देखने को मिला. टॉस जीतकर बैटिंग के लिए उतरी टीम ने पहली पारी में 708/10 रन बोर्ड पर लगाए. इस दौरान ईशान किशन ने 270 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कुमार कुशाग्र ने शतकीय पारी खेलते हुए 8 चौके और 5 छक्के लगाकर 101 रन बनाए. बाकी नंबर तीन के शिखर मोहन ने 85 रन बनाए. इस दौरान साउथ जोन के लिए त्रिपुराना विजय ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. 

फिर अपनी पहली पारी में बैटिंग करते हुए साउथ जोन 336 रन पर ऑलआउट हुई. इस दौरान ईस्ट जोन के लिए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. बाकी मोहम्मद शमी, मोहम्मद कौनाइन कुरैशी और शिखर मोहन ने 2-2 विकेट अपने नाम खाते में डाले. इसके साथ ईस्ट जोन के पास 372 रनों की बढ़त रही. फिर अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए ईस्ट जोन ने 7 विकेट पर 388 रन बनाकर मैच को समाप्त कर दिया. इसके बाद दोनों कप्तानों हाथ मिला लिए. साउथ जोन को दोबारा बैटिंग का मौका नहीं मिल सका.

मैच ड्रॉ होने पर ईस्ट जोन को क्यों मिली ट्रॉफी?

अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मैच ड्रॉ होने के बाद भी ट्रॉफी ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन को क्यों दी गई? बीसीसीआई के नियम के मुताबिक, अगर नॉकआउट घरेलू रेड बॉल मैच ड्रॉ पर समाप्त होता है, तो पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली टीम को खिताब दिया जाता है. इसी नियम के तहत ईस्ट जोन को खिताब दिया गया. टीम ने पहली पारी के बाद 372 रनों की बढ़त हासिल की थी. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: जीत के जश्न में खूब नाचे वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, किया भांगड़ा

Published at : 10 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
ISHAN KISHAN Duleep Trophy 2026 East Zone Vs South Zone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: जीत के जश्न में खूब नाचे वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, किया भांगड़ा
Watch: जीत के जश्न में खूब नाचे वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, किया भांगड़ा
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
क्रिकेट
BCCI ने किया हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट का एलान, पंजाब किंग्स के इस गेंदबाज को मिली जगह
BCCI ने किया हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट का एलान, पंजाब किंग्स के इस गेंदबाज को मिली जगह
क्रिकेट
सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एशिया कप में ऐसा कभी नहीं हुआ
सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एशिया कप में ऐसा कभी नहीं हुआ
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
महाराष्ट्र
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget