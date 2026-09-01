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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान किशन ने कप्तानी से रचा इतिहास, 13 साल बाद टीम फाइनल में

ईशान किशन ने कप्तानी से रचा इतिहास, 13 साल बाद टीम फाइनल में

ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दलीप ट्ऱॉफी के फाइनल में प्रवेश किया है. ईशान किशन ने अपनी कप्तानी से कमाल कर दिया. वह टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Sep 2026 06:57 PM (IST)
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ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. 13 साल बाद टीम फाइनल में पहुंची है. ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने सेमीफाइनल-1 में सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराया. 7 विकेट लेने वाले मुकेश कुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब मिला. अब फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 6 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें ईस्ट जोन की भिड़ंत सेमीफाइनल-2 (नॉर्थ जोन बनाम साउथ जोन) की विजेता टीम से होगी. 

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन ने पहली पारी में 266 रन बनाए. इस पारी में रिंकू सिंह ने सर्वाधिक 60 रन जड़े, जबकि आर्यन जुयाल ने 46 रन टीम के खाते में जोड़े. इनके अलावा, यश ठाकुर ने नाबाद 30 रन की पारी खेली. ईस्ट जोन के लिए मुकेश कुमार (56/3) और अभिजीत सरकार ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद शमी और कौनेन कुरैशी ने 2-2 विकेट चटकाए. 

इसके जवाब में ईस्ट जोन भी अपनी पहली पारी में 266 रन ही बना सकी. सलामी जोड़ी के रूप में वैभव सूर्यवंशी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ पहले विकेट के लिए 153 गेंदों में 162 रन की साझेदारी की. वैभव 81 गेंदों में 7 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 92 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिमन्यु ने 8 चौकों के साथ 69 रन की पारी खेली. इनके अलावा सुदीप कुमार ने 25 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी खेमे से हर्ष दुबे ने 4 विकेट झटके. आर्यन पांडे और यश ठाकुर को 3-3 विकेट हाथ लगे. 

सेंट्रल जोन की दूसरी पारी 158 रन पर सिमट गई. इस टीम ने 97 के स्कोर तक 8 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद अरशद खान ने हर्ष दुबे के साथ 9वें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शर्मनाक स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की. हर्ष 3 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अरशद (25) ने यश ठाकुर (नाबाद 4) के साथ 18 रन जोड़े. इस पारी में मुकेश कुमार ने 44 रन देकर 4 विकेट निकाले. इनके अलावा, मोहम्मद शमी ने 3 शिकार किए. अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और कौनेन कुरैशी ने 1-1 विकेट झटका. 

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ईस्ट जोन ने 39.3 ओवरों में जीत हासिल की. सूर्यवंशी ने ईश्वरन के साथ पहले विकेट के लिए 85 गेंदों में 61 रन जोड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. वैभव 43 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 40 रन बनाकर आउट हुए. कुछ देर बाद ईश्वरन (24) भी चलते बने. टीम ने 65 रन तक 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कुमार कुशाग्र ने मोर्चा संभाला. उन्होंने विराट सिंह (12) के साथ 28 रन और कप्तान ईशान किशन के साथ 31 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 124 के स्कोर तक पहुंचाया. 

32वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर क्रमश: कुशाग्र (22) और अनुकूल रॉय (0) के विकेट गिरे. हालांकि, कप्तान ईशान मैदान पर जमे रहे, जिन्होंने 41 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ नाबाद 39 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई. हर्ष दुबे ने 53 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि सारांश जैन और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट हासिल किया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy ISHAN KISHAN Vaibhav Sooryavanshi Central Zone Vs East Zone
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