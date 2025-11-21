Watch: लाइव क्रिकेट मैच में आया भूकंप, बांग्लादेश और आयरलैंड के प्लेयर्स डरे, रोक दिया गया मैच!

क्रिकेट में कई कारणों की वजह से मैच को मजबूरन रोकना पड़ता है, कई बार किसी दर्शक के घुसने, किसी जानवर के आ जाने और ज्यादातर खराब मौसम के कारण मैच रोकना पड़ता है. लेकिन बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टेस्ट में भूकंप की वजह से मैच रोकना पड़ा. बता दें कि शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5.7 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. खिलाड़ियों ने भी इसे महसूस किया, तब सभी ग्राउंड पर नीचे बैठ गए. हालांकि क्रिकेट ग्राउंड खुला होता है, तो यहां प्लेयर्स के लिए खतरा कम होता है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के नरसिंगडी के पास रहा. भूकंप सुबह 10.8 बजे आया था, इस समय बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू ही हुआ था. भूकंप तब आया जब आयरलैंड का स्कोर 55वें ओवर के बाद 5 विकेट पर 165 रन था. भूकंप के झटके महसूस होते ही बॉउंड्री पर खड़े खिलाड़ी भी विकेट के नजदीक आ गए, कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ा लेकिन फिर शुरू हो गया.

Strong earthquake in Bangladesh, hope everyone is safe. 🇧🇩 pic.twitter.com/VZ4QwbS9qm — ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 21, 2025

क्रिकेट आयरलैंड ने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, "यहां हल्के भूकंप के हल्के झटकों की वजह से मैच रोका गया है." बता दें कि करीब 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, इस दौरान खिलाड़ी ग्राउंड पर नीचे बैठ गए. ड्रेसिंग रूम में मौजूद प्लेयर्स भी नीचे आ गए, हालांकि ग्राउंड पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ.

Goodness. Play has stopped here due to a minor tremor / earthquake. — Cricket Ireland (@cricketireland) November 21, 2025

इसी तरह 2022 में भी इसी कारण से क्रिकेट मैच रोका गया था. तब ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड की अंडर-19 टीम के बीच मैच चल रहा था. बता दें कि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे हैं. दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश ने 476 रन बनाए. आयरलैंड की दूसरी पारी चल रही है, खबर लिखे जाने तक आयरलैंड ने 8 विकेट पर 254 रन बना लिए हैं. बांग्लादेश 222 रन आगे हैं.