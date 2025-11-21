हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: लाइव क्रिकेट मैच में आया भूकंप, बांग्लादेश और आयरलैंड के प्लेयर्स डरे, रोक दिया गया मैच!

Watch: लाइव क्रिकेट मैच में आया भूकंप, बांग्लादेश और आयरलैंड के प्लेयर्स डरे, रोक दिया गया मैच!

Earthquake In Bangladesh: ढाका में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड मैच चल रहा था, तभी 5.7 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. खिलाड़ियों ने भी झटके महसूस किए, इस कारण मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 21 Nov 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में कई कारणों की वजह से मैच को मजबूरन रोकना पड़ता है, कई बार किसी दर्शक के घुसने, किसी जानवर के आ जाने और ज्यादातर खराब मौसम के कारण मैच रोकना पड़ता है. लेकिन बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टेस्ट में भूकंप की वजह से मैच रोकना पड़ा. बता दें कि शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5.7 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. खिलाड़ियों ने भी इसे महसूस किया, तब सभी ग्राउंड पर नीचे बैठ गए. हालांकि क्रिकेट ग्राउंड खुला होता है, तो यहां प्लेयर्स के लिए खतरा कम होता है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के नरसिंगडी के पास रहा. भूकंप सुबह 10.8 बजे आया था, इस समय बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू ही हुआ था. भूकंप तब आया जब आयरलैंड का स्कोर 55वें ओवर के बाद 5 विकेट पर 165 रन था. भूकंप के झटके महसूस होते ही बॉउंड्री पर खड़े खिलाड़ी भी विकेट के नजदीक आ गए, कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ा लेकिन फिर शुरू हो गया.

क्रिकेट आयरलैंड ने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, "यहां हल्के भूकंप के हल्के झटकों की वजह से मैच रोका गया है." बता दें कि करीब 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, इस दौरान खिलाड़ी ग्राउंड पर नीचे बैठ गए. ड्रेसिंग रूम में मौजूद प्लेयर्स भी नीचे आ गए, हालांकि ग्राउंड पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ.

इसी तरह 2022 में भी इसी कारण से क्रिकेट मैच रोका गया था. तब ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड की अंडर-19 टीम के बीच मैच चल रहा था. बता दें कि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे हैं. दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश ने 476 रन बनाए. आयरलैंड की दूसरी पारी चल रही है, खबर लिखे जाने तक आयरलैंड ने 8 विकेट पर 254 रन बना लिए हैं. बांग्लादेश 222 रन आगे हैं.

Published at : 21 Nov 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team Ireland Cricket Team Cricket News BAN Vs IRE EARTHQUAKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान के हर शहर में तिरंगा लहरा रहा होता...', अखिलेश के विधायक ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
'पाकिस्तान के हर शहर में तिरंगा लहरा रहा होता...', अखिलेश के विधायक ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
PM Modi South Africa Visit LIVE: जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी | ABP News Today
Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान के हर शहर में तिरंगा लहरा रहा होता...', अखिलेश के विधायक ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
'पाकिस्तान के हर शहर में तिरंगा लहरा रहा होता...', अखिलेश के विधायक ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
Embed widget