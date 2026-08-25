IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटढाई दिन में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, इस बार गेंदबाजी से किया कमाल

ढाई दिन में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, इस बार गेंदबाजी से किया कमाल

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में नहीं चला, हालांकि उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाए. उनकी टीम ईस्ट जोन ने एक बड़ी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Aug 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

दलीप ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन पर बड़ी जीत दर्ज की. ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने पहली पारी में 467 रन बनाए थे. नॉर्थ ईस्ट टीम पहली पारी में 111 रनों पर सिमट गई थी, वे फॉलो-ऑन नहीं बचा पाए थे. दूसरी पारी में नॉर्थ ईस्ट जोन 146 रनों पर सिमट गई. दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी ने भी 2 विकेट चटकाए, हालांकि वह बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे. अब टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां वैभव से एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी.

बेंगलुरु स्थिति बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्थ ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. वैभव सूर्यवंशी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे, दूसरे ओवर में 2 चौके लगाकर आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए थे. उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए थे. हालांकि सुदीप कुमार घरामी और शाहबाज अहमद की शतकीय पारी से ईस्ट दिल्ली 467 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई. कप्तान ईशान किशन भी मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. सुदीप ने 146 और शाहबाज ने 167 रन बनाए. कुमार कुशाग्र ने भी महत्वपूर्ण अर्धशतक (55) जड़ा.

पारी और 210 रनों से बड़ी जीत

नॉर्थ ईस्ट जोन की पहली पारी 111 रनों पर सिमट गई थी. अभिजीत सरकार ने 5 विकेट चटकाए, शाहबाज अहमद ने 3 विकेट लिए. पहली पारी में नॉर्थ ईस्ट के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, पहली पारी में टीम के लिए अर्पित भटेवारा ने सर्वाधिक 32 रन बनाए. फॉलो-ऑन नहीं बचा पाई नॉर्थ ईस्ट को अपनी दूसरी पारी शुरू करनी पड़ी, इसमें भी उनके बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन जारी रहा.

दूसरी पारी में नॉर्थ ईस्ट जोन 146 रनों पर ढेर हो गई. इस पारी में अनुकूल रॉय ने 5 विकेट हॉल किया. वैभव सूर्यवंशी ने भी 2 विकेट लिए, उन्होंने 3 ओवरों में 11 रन देकर 2 विकेट लिए. ईस्ट दिल्ली ने एक पारी और 210 रनों के बड़े अंतर से मैच जीतकर दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई.

यह भी पढ़ें- मुंह से नहीं बल्ले से दो जवाब, जायसवाल के कोच का साफ संदेश

शाहबाज अहमद को मिला POTM अवार्ड

शाहबाज अहमद को मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 167 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया. अब ईस्ट दिल्ली का सेमीफाइनल में सामना सेंट्रल जोन से होगा. सेमीफाइनल मुकाबला 30 अगस्त से शुरू होगा.

यह भी पढ़ें- भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ढाई दिन में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, इस बार गेंदबाजी से किया कमाल
ढाई दिन में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, इस बार गेंदबाजी से किया कमाल
क्रिकेट
Exclusive: मुंह से नहीं बल्ले से दो जवाब, जायसवाल के कोच का साफ संदेश
Exclusive: मुंह से नहीं बल्ले से दो जवाब, जायसवाल के कोच का साफ संदेश
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज, सिर्फ 4 बॉलर कर पाए ऐसा
IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज, सिर्फ 4 बॉलर कर पाए ऐसा
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget