हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के शेड्यूल का क्यों नहीं हो रहा एलान? क्या है देरी की वजह? 4 प्वाइंट्स में समझें सबकुछ

IPL 2026 के शेड्यूल का क्यों नहीं हो रहा एलान? क्या है देरी की वजह? 4 प्वाइंट्स में समझें सबकुछ

IPL 2026 Schedule: बीसीसीआई की तरफ से बताया गया था कि आईपीएल का 19वां संस्करण 26 मार्च से 31 मई तक खेला जाएगा. हालांकि अभी भी लीग का आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है.

By : शिवम | Updated at : 21 Jan 2026 04:57 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण की संभावित तारीखों के एलान के बाद बीसीसीआई की तरफ से मैचों के शेड्यूल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि 26 मार्च से 31 मई तक लीग का आयोजन होगा. लेकिन अब एक संभावना ये भी बन रही है कि आईपीएल की तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है. दरअसल देश के कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका असर इस लीग पर पड़ सकता है.

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पुष्टि की थी कि निवार्चन आयोग जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान कर देगा, उसके बाद ही टूर्नामेंट के मैचों का शेड्यूल जारी हो पाएगा. चलिए इसे 4 पॉइंट्स में समझते हैं और जानते हैं इस पर अभी क्या अपडेट है.

बीसीसीआई ने बेशक अभी तक फुल शेड्यूल की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसकी संभावित तारीखों का एलान दिसंबर में हो गया था. संभावना जताई गई थी कि आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल 31 मई को होगा. कुल 84 मैच होंगे, पहला मैच पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और रनर-अप पंजाब किंग्स के बीच होगा. 

चुनावों के कारण नहीं हुआ IPL 2026 शेड्यूल का एलान

IANS से बातचीत में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण अभी फुल शेड्यूल की घोषणा नहीं हो रही है. उन्होंने बताया था कि बीसीसीआई नहीं चाहता कि किसी राज्य में मतदान और मैचों की तारीख में टकराव न हो. बीसीसीआई आईपीएल शेड्यूल पर काम कर रहा है, लेकिन अभी चुनावी तारीखों के एलान का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एक बार चुनाव की तारीख पता चल जाए तो हम आईपीएल शेड्यूल तय कर पाएंगे.

इन राज्यों में चुनावों से हो सकती है समस्या

देश के कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे हैं. असं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों की तारीखों पर बीसीसीआई की नजरें हैं. असम के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के होम मैच होने हैं. चेन्नई का एम् चिदंबरम स्टेडियम सीएसके का होम ग्राउंड है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर अपने होम मैच खेलती है.

RR के होम वेन्यू पर चर्चा

रिपोर्ट में राजीव शुक्ला के हवाले से बताया गया, "आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के होम वेन्यू को लेकर बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों से पूछा है और एक हफ्ते के अंदर अंतिम फैसला लेने को कहा है. एक हफ्ते में दोनों फ्रेंचाइजी अपने होम ग्राउंड तय करेगी, जिसके मुताबिक शेड्यूल हो पाएगा. अभी दोनों टीमों के फैसले और चुनावों की तारीखों की घोषणा का इंतजार हो रहा है."

राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम है. लेकिन राजस्थान क्रिकेट संघ और फ्रेंचाइजी के बीच कंट्रोवर्सी के कारण इस ग्राउंड पर मैच नहीं होने की संभावना है. राजस्थान गुवाहाटी को अपना होम ग्राउंड चुन सकता है, लेकिन वहां चुनाव होने हैं.

तय नहीं हुआ RCB का होम वेन्यू

आईपीएल का पहला मैच परंपरागत चैंपियन टीम के होम ग्राउंड पर होता आया है, यानी उद्घाटन मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर होना चाहिए. लेकिन आरसीबी का होम ग्राउंड अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है. वैसे आरसीबी का पहले सीजन से होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, लेकिन पिछले साल मची भगदड़ में कई लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने यहां खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को शर्तों के साथ आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों के आयोजन की मंजूरी दी है. आरसीबी ने यहां साढ़े 4 करोड़ रुपये के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाने का भी एलान किया, जिससे हादसों को रोका जा सके.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 21 Jan 2026 04:57 PM (IST)
Rajasthan Royals IPL Schedule RCB IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Schedule
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

