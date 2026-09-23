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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDPL फिक्सिंग मामले में आया नया अपडेट, DDCA का दावा; BCCI को दे दी थी जानकारी

DPL फिक्सिंग मामले में आया नया अपडेट, DDCA का दावा; BCCI को दे दी थी जानकारी

अधिकारी ने पुष्टि की है कि यूपी के एक खिलाड़ी ने वंश बेदी से संपर्क किया था और इसकी जानकारी तुरंत ACSU को दी गई थी. वंश को IPL 2025 के लिए CSK ने खरीदा था, वह पिछले ऑक्शन में अनसोल्ड थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Sep 2026 05:33 PM (IST)
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दिल्ली प्रीमियर लीग से जुड़ा मैच फिक्सिंग का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है. सेंट्रल दिल्ली किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज वंश बेदी से यूपी के एक खिलाड़ी ने संपर्क किया था, जब वह वहां पर एक टी20 लीग में खेल रहे थे. डीडीसीए के एक सीनियर अधिकारी ने क्रिकबज को बताया कि जब से 'तहलका' ने DPL और IPL में भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर रिपोर्ट छापी है, तब से राज्य एसोसिएशन BCCI के संपर्क में है.

अधिकारी ने क्रिकबज को बताया, "इस बारे में हमने बीसीसीआई से बात की है. बीसीसीआई जो भी सलाह देंगे, हम मानेंगे. कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में स हामिल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. लीग की देखरेख BCCI की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) कर रही थी और हर टीम के साथ एक एंटी-करप्शन अधिकारी जुड़ा हुआ था."

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अधिकारी ने पुष्टि की है कि यूपी के एक खिलाड़ी ने वंश बेदी से संपर्क किया था और इसकी जानकारी तुरंत ACSU को दी गई थी. बता दें कि 23 वर्षीय बेदी को सीएसके ने 2025 सीजन से पहले चुना था, उस सीजन के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया. वह पिछले संस्करण के लिए हुए ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे.

वंश बेदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है. उन्होंने कहा, "मैं साफ करता हूं कि 'तहलका' के स्टिंग ऑपरेशन में पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रचित भाटिया ने चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ी से जुड़े कथित मैच-फिक्सिंग के मामले में जिसका जिक्र किया है, वह मैं नहीं हूं, और न ही मेरा ऐसी किसी गतिविधि से कोई लेना-देना है."

इससे पहले डीडीसीए ने एक आधिकारिक ने स्टेटमेंट जारी किया था. उन्होंने लिखा था, "इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसोसिएशन ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है और अपनी जानकारी में आई बातें साझा की हैं." उन्होंने बताया कि उन्होंने अनुरोध भी किया है कि मामले की जांच उचित स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाए.

CSK करेगी जांच!

सीएसके ने 'तहलका' के उस खुलासे की जांच करने की बात कही है जिसमें कहा गया कि 2025 में टीम से जुड़े मैच फिक्स किए गए थे. क्रिकबज ने मंगलवार को रिपोर्ट में बताया था कि अगले 24 घंटों में चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी बैठक करेंगे.

यह भी पढ़ें- एक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Sep 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
DDCA BCCI
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