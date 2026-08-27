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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटEXCLUSIVE: देव चौधरी के DPL में चयन पर विवाद, DDCA सचिव अशोक शर्मा ने बताया पूरा सच

EXCLUSIVE: देव चौधरी के DPL में चयन पर विवाद, DDCA सचिव अशोक शर्मा ने बताया पूरा सच

ABP EXCLUSIVE: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में देव चौधरी के चयन पर उठ रहे सवालों को लेकर DDCA के सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने एबीपी न्यूज से पूरे विवाद पर बात की.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 27 Aug 2026 02:19 PM (IST)
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दिल्ली प्रीमियर लीग यानी DPL इन दिनों एक खिलाड़ी के चयन को लेकर विवादों में है. न्यू दिल्ली टाइगर्स की ओर से खेल रहे देव चौधरी की बल्लेबाजी और फील्डिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और उनके चयन को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. देव चौधरी ने मौजूदा DPL में अब तक दो मुकाबले खेले हैं. एक मैच में वह 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हुए, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर 16 रन बनाए. दिल्ली की लीग क्रिकेट में भी उनके आंकड़ों और प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि DPL जैसी प्रतियोगिता में किसी खिलाड़ी के चयन की प्रक्रिया क्या है? देव चौधरी को न्यू दिल्ली टाइगर्स ने किस आधार पर चुना? क्या उनका नाम ऑक्शन में था? और क्या DDCA ने उनके नाम की सिफारिश की थी? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर DDCA के सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने ABP न्यूज से खास बातचीत की. पेश हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश.

सवाल: देव चौधरी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है. उनके चयन पर सवाल उठ रहे हैं. आप इसे किस तरह देखते हैं?

अशोक शर्मा: देखिए, दिल्ली प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है. फ्रेंचाइजी ऑक्शन के जरिए खिलाड़ियों को चुनती हैं. नियम के मुताबिक एक टीम के 25 खिलाड़ियों के स्क्वॉड में 22 खिलाड़ी ऑक्शन या रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की प्रक्रिया के जरिए आते हैं, जबकि तीन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी ऑन डिमांड अपने स्तर पर चुन सकती है.

देव चौधरी के मामले में भी यही हुआ है. न्यू दिल्ली टाइगर्स ने उन्हें ऑन डिमांड खिलाड़ी के तौर पर चुना है. नियम के तहत फ्रेंचाइजी ऐसे तीन खिलाड़ियों को चुन सकती है, जिन्होंने दिल्ली की लीग क्रिकेट खेली हो. इसी प्रावधान के तहत देव चौधरी को टीम में शामिल किया गया.

सवाल: यानी देव चौधरी का नाम ऑक्शन में नहीं था? क्या DDCA की तरफ से भी उनका नाम फ्रेंचाइजी को सुझाया या रिकमेंड नहीं किया गया था?

अशोक शर्मा: DPL ऑक्शन में खिलाड़ियों की अलग-अलग कैटेगरी होती हैं. A कैटेगरी में IPL खेल चुके खिलाड़ी, B कैटेगरी में रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी, C कैटेगरी में दिल्ली के लिए खेल चुके अंडर-19 खिलाड़ी और D कैटेगरी में दिल्ली की लीग क्रिकेट के खिलाड़ी आते हैं.

अलग-अलग कैटेगरी के खिलाड़ियों का अलग बेस प्राइस होता है. मार्की और IPL खिलाड़ियों की कीमत सबसे ज्यादा होती है. रणजी खिलाड़ियों के लिए भी निर्धारित बेस प्राइस रहता है. ऑक्शन के दौरान फ्रेंचाइजी अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी खरीदती हैं. कई बार ऑक्शन खत्म होने के बाद भी किसी टीम का स्क्वॉड पूरा नहीं होता. ऐसी स्थिति में नियमों के तहत उपलब्ध खिलाड़ियों को निर्धारित बेस प्राइस पर लिया जा सकता है. देव चौधरी को न्यू दिल्ली टाइगर्स ने ऑन डिमांड अपने स्तर पर चुना था. DDCA की तरफ से उनके नाम की कोई सिफारिश नहीं की गई थी.

सवाल: क्या इस नियम और खिलाड़ियों के चयन को लेकर DPL शुरू होने से पहले फ्रेंचाइजी और DDCA के बीच बातचीत हुई थी?

अशोक शर्मा: बिल्कुल, जब भी DPL का नया सीजन शुरू होता है, उससे पहले DDCA और सभी फ्रेंचाइजी के बीच बैठक होती है. इसमें लीग के नियमों और तमाम दूसरे विषयों पर चर्चा की जाती है.
कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनमें जरूरत के हिसाब से साल-दर-साल बदलाव किया जा सकता है, जबकि कुछ नियम BCCI की गाइडलाइंस के तहत चलते हैं और उनमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होती.

इस सीजन में भी फ्रेंचाइजी को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 22 खिलाड़ी निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए जा सकते हैं और तीन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी ऑन डिमांड अपने स्तर पर चुन सकती है.
न्यू दिल्ली टाइगर्स ने इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए देव चौधरी को अपने स्क्वॉड में शामिल किया.

सवाल: लेकिन अब देव चौधरी के चयन और उनके प्रदर्शन को लेकर इतना विवाद हो रहा है. ऐसे में DDCA आगे क्या करेगी? क्या नियमों में बदलाव किया जा सकता है?

अशोक शर्मा: अब इस पूरे मामले पर DDCA की एपेक्स काउंसिल विचार करेगी. मौजूदा नियमों के तहत फ्रेंचाइजी को तीन ऑन डिमांड खिलाड़ियों को चुनने का अधिकार दिया गया है. लेकिन अगर इस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा की जा सकती है. अगले सीजन से ऐसा कोई नया नियम या व्यवस्था लाई जा सकती है जिससे इस तरह की स्थिति को रोका जा सके और खिलाड़ियों के चयन को लेकर और स्पष्ट मापदंड तय किए जा सकें.

यह विषय अब Apex Council के सामने जाएगा. परिषद इस पर विचार करेगी और जरूरत महसूस हुई तो अगले DPL सीजन के लिए नए नियम लागू किए जा सकते हैं. चयन फ्रेंचाइजी का, अब नियमों की समीक्षा कर सकती है DDCA.

कुल मिलाकर DDCA सचिव अशोक शर्मा ने साफ किया कि देव चौधरी का चयन DDCA की सिफारिश पर नहीं हुआ, बल्कि न्यू दिल्ली टाइगर्स ने DPL के मौजूदा नियम के तहत उपलब्ध तीन ऑन डिमांड खिलाड़ियों के प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने स्क्वॉड में शामिल किया.

हालांकि सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों और इस चयन से पैदा हुए विवाद के बाद अब DDCA की Apex Council इस नियम की समीक्षा कर सकती है. ऐसे में अगले DPL सीजन से ऑन डिमांड खिलाड़ियों के चयन को लेकर नियमों में बदलाव या अतिरिक्त पात्रता मानदंड देखने को मिल सकते हैं.

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 27 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
DDCA Dev Chaudhary DPL Delhi Premier League
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