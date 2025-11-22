टीम इंडिया को डबल झटका, शुभमन गिल समेत 2 खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर! नए अपडेट से सब हैरान

टीम इंडिया को डबल झटका, शुभमन गिल समेत 2 खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर! नए अपडेट से सब हैरान
Shubman Gill injury Update: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है. शुभमन गिल वनडे सीरीज से बाहर बैठ सकते हैं.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है. मीडिया रिपोर्ट अनुसार वनडे टीम के कप्तान उपकप्तान श्रेयस अय्यर पहले ही 2-3 महीनों के लिए बाहर हो गए हैं, अब कप्तान शुभमन गिल भी 30 नवंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से बाहर बैठने वाले हैं. गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट आई थी.
शुभमन गिल भारतीय टीम के साथ कोलकाता से गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच खेले जा रहा है. अब डॉक्टर डिनशॉ पार्दीवाला ने गिल को कुछ दिन और आराम करने की सलाह दी है. गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज तक पूरी तरह फिट हो सकते हैं, जो 9 दिसंबर से शुरू होगी. बताते चलें कि गिल की अगले सप्ताह दोबारा जांच होगी, तब उनके खेलने पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक BCCI के एक अधिकारी ने कहा, "दुर्भाग्यवश शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए अनुपलब्ध रहेंगे. बहुत जल्द गुवाहाटी में सेलेक्टर्स बैठक कर सकते हैं, जिसमें केएल राहुल, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के नाम पर भी चर्चा संभव है.
ऋषभ पंत फिलहाल ODI टीम का नियमित हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मैनेजमेंट इस फॉर्मेट में अपने काम करने के तरीकों में बदलाव कर सकता है. संभव है कि टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज शामिल करने का प्रयास किया जा सकता है.
भारतीय टीम के मौजूदा बैटिंग ऑर्डर में कई सारे दायें हाथ के बल्लेबाज हैं. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत या तिलक वर्मा को नंबर-4 के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है.
