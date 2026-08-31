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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान को 'डबल' झटका! सीरीज के बीच घर लौटेंगे 2 स्टार खिलाड़ी

पाकिस्तान को 'डबल' झटका! सीरीज के बीच घर लौटेंगे 2 स्टार खिलाड़ी

इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के बीच पाकिस्तान को डबल झटका लगेगा. टीम के 2 खिलाड़ियों को सीरीज के बीच ही पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारी हो चुकी है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 31 Aug 2026 08:14 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. शुरुआती 2 मैचों में हार के साथ पाक टीम सीरीज गंवा चुकी है. तीसरा और आखिरी टेस्ट 09 सितंबर से शुरू होगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान को डबल झटका लगा. दरअसल टीम के 2 खिलाड़ियों को सीरीज के बीच से ही घर वापस भेजने का विचार किया जा रहा है. यह खिलाड़ी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इमाम उल हक हैं. 

Geo न्यूज की रिपोर्ट में दोनों खिलाड़ियों के घर वापस भेजने की बात कही गई. वहीं इंग्लैंड दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी मीडिया ने दूसरे टेस्ट में टीम की हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की एक टॉप बैठक के बारे में भी रिपोर्ट दी है. बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी, COO सुमैर अहमद, पीएसएल के CEO सलमान नसीर और सीनियर सिलेक्टर आकिब जावेद और लिमिटेड-ओवर क्रिकेट के हेड कोच माइक हेसन शामिल हुए. 

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक सोर्स ने बताया कि दूसरे टेस्ट के दौरान स्काई स्पोर्ट्स पर इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू के प्रसारण की घटना ने भी अधिकारियों को नाराज किया, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात मीडिया में पाकिस्तानी टीम की छवी और उनका प्रदर्शन है.

यह भी पढ़ें: गुड न्यूज! अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया के तीनों ऑलराउंडर फिट

टीम से जुड़ेंगे अब्दुल्ला फजल 

कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट खेल चुके अब्दुल्ला फजल इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम से जुड़ जाएंगे. अब्दुल्ला को इमाम और रिजवान की गैरमौजूदगी में टीम से जोड़ने की बात हुई है. हालांकि अभी पीसीबी की तरफ से इन तमाम चीजों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. 

इमाम इंजरी से परेशान हैं. लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन फील्डिंग के दौरान इमाम को चोट लगी थी, जिसके चलते वह दूसरे दिन बैटिंग के लिए मैदान पर नहीं आए थे. हालांकि इमाम की इंजरी पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि वह बहाना बना रहे हैं?

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के बॉलिंग एक्शन पर युवराज का मजेदार कमेंट, बोले- 'मेरे एक्शन से...'

Published at : 31 Aug 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Imam Ul Haq Pakistan Mohammad Rizwan Imam-ul-Haq PAK Vs ENG Test
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