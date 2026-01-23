Why Jasprit Bumrah Not Playing: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में जसप्रीत बुमराह को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है. बुमराह की जगह हर्षित राणा को मौका दिया गया है. बुमराह के बाहर होते ही फैंस के मन में यह सवाल उठने लगा कि कहीं 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज चोटिल तो नहीं हो गए?

बता दें कि बीते बुधवार नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले टी20 में बुमराह भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे. हालांकि मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सका था. बुमराह ने अपने कोटे के 4 ओवर भी नहीं डाले थे. उन्होंने सिर्फ 3 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसके बाद उनकी इंजरी को लेकर सवाल और जायज होता नजर आ रहा है. तो आइए जानते हैं कि आखिर दूसरे टी20 में बुमराह को मौका क्यों नहीं मिला.

बुमराह को लेकर कप्तान ने बताया सच

रायपुर में टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि बुमराह को रेस्ट दिया गया है, जिसके चलते वह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. बताते चलें कि सीरीज में 5 मैच खेले जाने हैं, जिसको मद्दे नजर रखते हुए बुमराह को आराम दिया गया है. वह टी20 विश्व कप में भारत के लिए काफी अहम खिलाड़ी होंगे.

प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा के अलावा स्पिनर कुलदीप यादव की भी वापसी हुई है. कुलदीप को अक्षर पटेल की जगह शामिल किया गया. पहले टी20 में अक्षर को इंजरी हुई थी, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे.

सीरीज में टीम इंडिया के पास बढ़त

गौरतलब है कि सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बोर्ड पर लगाए थे. यह टी20 में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल था. जवाब में कीवी टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी थी. इस तरह मेन इन ब्लू ने पहले टी20 में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.