हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटJasprit Bumrah: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जसप्रीत बुमराह हुए चोटिल? जानें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में क्यों नहीं मिला मौका

Jasprit Bumrah: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जसप्रीत बुमराह हुए चोटिल? जानें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में क्यों नहीं मिला मौका

Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में मौका नहीं मिला, जिसके बाद उनकी इंजरी को लेकर चर्चा तेज हो गई. तो आइए जानते हैं कि क्या बुमराह चोटिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Jan 2026 07:35 PM (IST)
Preferred Sources

Why Jasprit Bumrah Not Playing: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में जसप्रीत बुमराह को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है. बुमराह की जगह हर्षित राणा को मौका दिया गया है. बुमराह के बाहर होते ही फैंस के मन में यह सवाल उठने लगा कि कहीं 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज चोटिल तो नहीं हो गए? 

बता दें कि बीते बुधवार नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले टी20 में बुमराह भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे. हालांकि मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सका था. बुमराह ने अपने कोटे के 4 ओवर भी नहीं डाले थे. उन्होंने सिर्फ 3 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसके बाद उनकी इंजरी को लेकर सवाल और जायज होता नजर आ रहा है. तो आइए जानते हैं कि आखिर दूसरे टी20 में बुमराह को मौका क्यों नहीं मिला. 

बुमराह को लेकर कप्तान ने बताया सच 

रायपुर में टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि बुमराह को रेस्ट दिया गया है, जिसके चलते वह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. बताते चलें कि सीरीज में 5 मैच खेले जाने हैं, जिसको मद्दे नजर रखते हुए बुमराह को आराम दिया गया है. वह टी20 विश्व कप में भारत के लिए काफी अहम खिलाड़ी होंगे. 

प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा के अलावा स्पिनर कुलदीप यादव की भी वापसी हुई है. कुलदीप को अक्षर पटेल की जगह शामिल किया गया. पहले टी20 में अक्षर को इंजरी हुई थी, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे. 

सीरीज में टीम इंडिया के पास बढ़त 

गौरतलब है कि सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बोर्ड पर लगाए थे. यह टी20 में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल था. जवाब में कीवी टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी थी. इस तरह मेन इन ब्लू ने पहले टी20 में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. 

Published at : 23 Jan 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 2nd T20I JASPRIT BUMRAH T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Sunny Deol और Varun Dhawan की मजबूत Screen Presence, Emotion और देशभक्ति से भरपूर
UAE के President अफरा-तफरी में भारत आए... Trump को मीर्ची क्यों लगी? |ABP LIVE
Ujjain Violence:उज्जैन में भड़की हिंसा के पीछे किसकी साजिश ? । Namaz । Ujjain Riots । MP News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
शिक्षा
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Property Rights In Islam: क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget