हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर; वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

Pat Cummins: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले नए अवतार में नजर आए, जिससे उनके संन्यास की खबरें तेज हो गईं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 28 Jan 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया. इस वीडियो को देखते ही फैंस के मन में सवाल खड़े होने लगे कि क्या कमिंस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वीडियो में कमिंस क्रिकेट को छोड़कर कुछ और करते हुए दिख रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के नए अवतार को देखकर फैंस पूरी तरह से हैरान नजर आए. 

दरअसल वायरल वीडियो में कमिंस क्रिकेट खेलने की जगह स्टैंडअप कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए. उनका यह रूप देखकर फैंस एक पल के लिए सोच में पड़ गए. तो आइए जानते हैं कि कमिंस के स्टैंडअप कॉमेडियन बनने के पीछे की कहानी क्या है. इसके अलावा हम आपको कमिंस से रिटायरमेंट से जुड़े सवाल का जवाब भी देंगे. 

स्टैंडअप कॉमेडियन के रूप में क्यों नजर आए पैट कमिंस?

तो आपको बता दें कि कमिंस का वीडियो ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के अमेजन प्राइम स्पोर्ट्स ने शेयर किया. यह वीडियो आगामी टी20 विश्व कप का प्रोमो था. ऑस्ट्रेलिया में अमेजन प्राइम के जरिए टी20 वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण होगा. 

अब आते हैं पैट कमिंस के संन्यास वाले सवाल पर, तो कमिंस ने क्रिकेट से कोई संन्यास नहीं लिया है. वह सिर्फ प्रोमो के लिए कॉमेडियन के किरदार में नजर आए. वह विश्व कप के लिए कंगारू टीम का हिस्सा हैं. गौर करने वाली बात यह है कि कमिंस टीम में बतौर तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देंगे, जबकि टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथ में होगी. 

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल (लीग स्टेज)

गौरतलब है कि टी20 विश्व कप 07 फरवरी से 08 मार्च के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 फरवरी से कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलकर करेगी. इसके बाद कंगारू टीम की भिड़ंत जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ओमान से होगी. 

11 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम आरलैंड, कोलंबो 

13 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो

16 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले 

20 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान, पल्लेकेले 

Published at : 28 Jan 2026 04:34 PM (IST)
Pat Cummins T20 World Cup 2026 AUSTRALIA
