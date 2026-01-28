टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया. इस वीडियो को देखते ही फैंस के मन में सवाल खड़े होने लगे कि क्या कमिंस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वीडियो में कमिंस क्रिकेट को छोड़कर कुछ और करते हुए दिख रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के नए अवतार को देखकर फैंस पूरी तरह से हैरान नजर आए.

दरअसल वायरल वीडियो में कमिंस क्रिकेट खेलने की जगह स्टैंडअप कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए. उनका यह रूप देखकर फैंस एक पल के लिए सोच में पड़ गए. तो आइए जानते हैं कि कमिंस के स्टैंडअप कॉमेडियन बनने के पीछे की कहानी क्या है. इसके अलावा हम आपको कमिंस से रिटायरमेंट से जुड़े सवाल का जवाब भी देंगे.

स्टैंडअप कॉमेडियन के रूप में क्यों नजर आए पैट कमिंस?

तो आपको बता दें कि कमिंस का वीडियो ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के अमेजन प्राइम स्पोर्ट्स ने शेयर किया. यह वीडियो आगामी टी20 विश्व कप का प्रोमो था. ऑस्ट्रेलिया में अमेजन प्राइम के जरिए टी20 वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण होगा.

Pat Cummins in the Amazon Prime promo for the T20 World Cup. 😂pic.twitter.com/hlPSrMgjGM — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 28, 2026

अब आते हैं पैट कमिंस के संन्यास वाले सवाल पर, तो कमिंस ने क्रिकेट से कोई संन्यास नहीं लिया है. वह सिर्फ प्रोमो के लिए कॉमेडियन के किरदार में नजर आए. वह विश्व कप के लिए कंगारू टीम का हिस्सा हैं. गौर करने वाली बात यह है कि कमिंस टीम में बतौर तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देंगे, जबकि टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथ में होगी.

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल (लीग स्टेज)

गौरतलब है कि टी20 विश्व कप 07 फरवरी से 08 मार्च के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 फरवरी से कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलकर करेगी. इसके बाद कंगारू टीम की भिड़ंत जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ओमान से होगी.

11 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम आरलैंड, कोलंबो

13 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो

16 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले

20 फरवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान, पल्लेकेले